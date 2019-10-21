У Раді Європи на контролі 566 рішень ЄСПЛ щодо України

Відносно держави Україна у Комітеті міністрів Ради Європи перебуває на контролі щодо виконання 566 рішень Європейського суду з прав людини.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів керівник відділу у департаменті Ради Європи з питань виконання рішень ЄСПЛ, кандидат на обрання суддею цього Суду Павло Пушкар.

"Щоби зрозуміти контекст стосовно України, наразі на виконанні державою знаходиться 566 рішень Європейського суду з прав людини. Загалом, відносно України було постановлено 1 516 рішень ЄСПЛ, з моменту визнання юрисдикції Суду", - сказав юрист-міжнародник.

Говорячи про основні, головні проблеми, що стосуються цих рішень та є на контролі Комітету міністрів РЄ, Пушкар відзначив, що йдеться про системно-структурні проблеми невідповідності функціонування правової системи України вимогам Європейської конвенції з прав людини.

"Таких рішень, за кількістю, в процедурі посиленого нагляду щодо України найбільше, і такі рішення генерують подібні повторювані порушення прав людини. Серед цих повторюваних невирішених проблем найбільші стосуються діяльності судової системи, невиконання судових рішень проти держави, надмірної тривалості судових та слідчих проваджень, проблем незалежності судової влади (системи дисциплінарної відповідальності та кар’єр суддів), а також проблем резонансного характеру, таких як скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення", - зазначив співробітник секретаріату Ради Європи.

Окрім цього, за його словами, залишаються проблемними і питання розслідування катувань, а також проблеми законності та тривалості досудового перебування під вартою.