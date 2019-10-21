Україна має три місяці, щоб оскаржити рішення ЄСПЛ про люстрацію - експерт

Рішення Європейський суд з прав людини щодо люстрації українських чиновників ще не діє, і Україна має три місяці для його оскарження.

Про це в ефірі Українського радіо розповіла голова "Громадського люстраційного комітету" Тетяна Козаченко.

За її словами, рішення ЄСПЛ стало надзвичайно серйозним повідомленням і його обговорення дуже потрібне, але в деяких моментах є передчасним.

"По-перше, це більше 70 аркушів. По-друге, воно не вступає в силу, якщо буде оскаржено з української сторони. Для цього є три місяці. По-третє, висновки, які там зроблені, мають як і підстави, і нами частково підтримуються, так можуть бути заперечені, ми повинні з цього приводу дати документи. І вже питання, чи подасть ці документи Міністерство юстиції, бо саме воно уповноважено в цих позовах представляти інтереси і зобов'язане подати пояснення для того, щоб цей розгляд був максимально коректний", - наголосила Козаченко.

Вона зазначила, що довкола питання люстрації є багато міфів.

"Коли ЄСПЛ говорить, що під цей закон підпадає багато осіб, то ми їм можемо надати звіт Міністерства юстиції, який можливо вони не бачили, і який потрібно долучити для того, щоб це стало підставою розгляду і остаточного рішення ЄСПЛ. На 700 тисяч посадовців на 40 мільйонів населення під заборони за посадами потрапляє не більше 5 тисяч посадовців", — сказала активістка.

Як повідомляв Укрінформ, Європейський суд з прав людини 17 жовтня ухвалив рішення, що звільнення державних службовців на підставі закону України «Про очищення влади» (люстрацію) призвело до порушення їхніх прав.

У справі «Полях та інші проти України» (заяви № 58812/15, 53217/16, 59099/16, 23231/18 та 47749/18) , що стосувалася звільнення п’ятьох державних службовців відповідно до Закону України «Про очищення влади» (люстрацію) 2014 року, ЄСПЛ одноголосно встановив: порушення статті 6 § 1 (право на справедливий суд) Європейської конвенції з прав людини у зв’язку з занадто тривалим розглядом справ трьох перших заявників на національному рівні, та порушення статті 8 (право на повагу до приватного життя) Конвенції щодо усіх п’яти заявників.

Суд зазначив, що право трьох заявників на справедливий суд протягом розумного строку було порушено, оскільки судові процедури щодо їх звільнення вже тривають більше чотирьох з половиною років і досі не завершені. Щодо питання за статтею 8 Конвенції, ЕСПЧ не ставив під сумнів, що в період перебування при владі колишнього президента Віктора Януковича система державної служби та демократичного врядування України постала перед значними викликами.

Однак суд вирішив, що закон про очищення влади застосовується дуже широкого кола осіб і призвів до звільнення заявників лише на тій підставі, що вони займали посади на державній службі протягом більш ніж року за часів президентства Януковича, або на підставі зайняття посад у Комуністичній партії до 1991 року.

ЄСПЛ постановив, що Україна має сплатити кожному заявнику 5000 євро на відшкодування моральної шкоди. Суд також присудив 1500 євро першому заявнику і по 300 євро другому і п’ятому заявникам на кожного на відшкодування судових витрат.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2014 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про очищення влади» (люстрацію). Ним забороняється займати певні високі посади на державній службі особам, які обіймали сукупно не менше одного року визначені законом посади на державній службі у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року.

Конституційний суд України визнав закон про люстрацію відповідним Конституції.