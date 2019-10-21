Рада має відкоригувати закон про люстрацію — Рябошапка

Генпрокурор Руслан Рябошапка вважає, що Верховна Рада має відкоригувати чинний закон «Про очищення влади».

Про це він сказав в інтерв’ю на телеканалі ICTV.

"Через закон про люстрацію велика частина прокурорів була звільнена, але зараз є ризик того, що велика частина з них буде поновлена внаслідок рішення Європейського суду з прав людини, в якому було констатовано порушення Україною своїх зобов'язань в рамках Європейської конвенції про права людини", - сказав Генпрокурор.

"Я думаю, що парламент, в першу чергу, має прийняти рішення відносно чинного закону про очищення влади та відповідним чином його відкоригувати, щоб він відповідав європейським стандартам з дотримання прав людини", - додав він.

Водночас, говорячи про реформу прокуратури та атестацію прокурорів, Рябошапка підкреслив, що чисельність прокурорів буде зменшено відсотків на 25-30, оскільки українська правоохоронна система не потребує такої великої кількості прокурорів.

Читайте також: Раді пропонують визнати закон про люстрацію нечинним

Як раніше повідомляло агентство, звільнення державних службовців на підставі закону України «Про очищення влади» (люстрацію) порушила права українських чиновників. Таке рішення одноголосно ухвалив Європейський суд з прав людини.