Раді пропонують визнати закон про люстрацію нечинним

У Верховну Раду внесено законопроєкт "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про очищення влади".

Його автором є народний депутат Максим Бужанський (фракція партії "Слуга народу"), повідомляється на офіційному порталі ВР.

Документ зареєстрований під номером 2287 у п'ятницю, 18 жовтня.

Його текст наразі відсутній.

Як повідомляв Укрінформ, Європейський суд з прав людини 17 жовтня ухвалив рішення, яким визнав, що звільнення державних службовців на підставі закону України «Про очищення влади» (люстрацію) призвело до порушення їхніх прав.

Закон "Про очищення влади" набув чинності у жовтні 2014 року. Ним забороняється обіймати певні високі посади на державній службі особам, які обіймали сукупно не менше одного року визначені законом посади на державній службі у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року.

Того ж року до КСУ надійшло два подання від Верховного суду України та одне подання від 47 народних депутатів щодо конституційності деяких положень закону про очищення влади. Згодом суд об'єднав три подання в одне провадження.

Розгляд справи триває і досі.