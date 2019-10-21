Порошенко закликає "Квартал 95" вибачитись за пісню про підпал будинку Гонтаревої

Експрезидент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вважає, що власники та керівництво студії "Квартал 95" повинні попросити вибачення за пісню про підпал будинку колишньої голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook.

"Хору Верьовки минає 77-й рік. За цей час він став одним із мистецьких символів України. Саме тому власники та менеджери "95-го Кварталу" та каналу "1+1" мали би вибачитися – перед кількома поколіннями артистів, причетних до слави колективу, перед мільйонами шанувальників їхньої творчості. І, звичайно ж, перед головою Національного банку Валерією Гонтаревою", – зазначив Порошенко.

При цьому політик переконаний, що оцінку діям теперішнього керівництва хору дадуть глядачі, а "можливо, кадрові висновки зробить Мінкульт".

"Але хор – це значно більше, ніж його менеджмент. Ніж та група, яка співала в шоу", – підкреслив він.

Водночас Порошенко нагадав, що в жовтні 2014 року Володимир Зеленський вибачився перед главою Чечні Рамзаном Кадировим за недоречний відеоролик, який вийшов у передачі "95-го Кварталу".

"Історія з Рамзаном Кадировим довела, що "Квартал" вміє вибачатися, коли захоче. У ділків, які хотіли догодити власнику телеканалу, якому зобов'язані усім, крім хіба що свого народження, своїх ідеологічних цінностей немає. А над чужими вони знущаються вже не один рік", – додав політик.

Як повідомлялося, в останньому випуску "Вечірнього кварталу" за 19 жовтня на телеканалі "1+1" гумористи разом з хором імені Верьовки фактично висміяли підпал будинку колишньої голови Національного банки України Валерії Гонтаревої.

Остання назвала подію "соромом", вказавши, що у цивілізованому суспільстві неможливо уявити, щоб хтось "насміхався над людським горем".

Після інциденту міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський попросив вибачення у Гонтаревої за виступ хору.

Водночас міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що виступ "Кварталу 95" та хору імені Верьовки з номером "Горіла хата" про пожежу у Гонтаревої є негативним сигналом для зовнішніх інвесторів, оскільки більшість із них сприймають Гонтареву як видатного реформатора.

Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що вночі 17 вересня спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне пошкодження майна.