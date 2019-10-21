Порошенко закликає "Квартал 95" вибачитись за пісню про підпал будинку Гонтаревої
Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook.
"Хору Верьовки минає 77-й рік. За цей час він став одним із мистецьких символів України. Саме тому власники та менеджери "95-го Кварталу" та каналу "1+1" мали би вибачитися – перед кількома поколіннями артистів, причетних до слави колективу, перед мільйонами шанувальників їхньої творчості. І, звичайно ж, перед головою Національного банку Валерією Гонтаревою", – зазначив Порошенко.
При цьому політик переконаний, що оцінку діям теперішнього керівництва хору дадуть глядачі, а "можливо, кадрові висновки зробить Мінкульт".
"Але хор – це значно більше, ніж його менеджмент. Ніж та група, яка співала в шоу", – підкреслив він.
Водночас Порошенко нагадав, що в жовтні 2014 року Володимир Зеленський вибачився перед главою Чечні Рамзаном Кадировим за недоречний відеоролик, який вийшов у передачі "95-го Кварталу".
"Історія з Рамзаном Кадировим довела, що "Квартал" вміє вибачатися, коли захоче. У ділків, які хотіли догодити власнику телеканалу, якому зобов'язані усім, крім хіба що свого народження, своїх ідеологічних цінностей немає. А над чужими вони знущаються вже не один рік", – додав політик.
Як повідомлялося, в останньому випуску "Вечірнього кварталу" за 19 жовтня на телеканалі "1+1" гумористи разом з хором імені Верьовки фактично висміяли підпал будинку колишньої голови Національного банки України Валерії Гонтаревої.
Остання назвала подію "соромом", вказавши, що у цивілізованому суспільстві неможливо уявити, щоб хтось "насміхався над людським горем".
Після інциденту міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський попросив вибачення у Гонтаревої за виступ хору.
Водночас міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що виступ "Кварталу 95" та хору імені Верьовки з номером "Горіла хата" про пожежу у Гонтаревої є негативним сигналом для зовнішніх інвесторів, оскільки більшість із них сприймають Гонтареву як видатного реформатора.
Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що вночі 17 вересня спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне пошкодження майна.