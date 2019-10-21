Хор імені Верьовки за виступ у “95 кварталі” отримав 30 тисяч гривень

Про це сказав гендиректор і художній керівник хору імені Верьовки Зіновій Корінець, повідомляє 24 канал.

За словами Корінця, ідея номера належала режисерам "Кварталу". Він додав, що в якійсь мірі піддався на вмовляння і погодився на участь хору імені Верьовки в скандальному номері.

Він також зазначив, що хор часто працює за контрактами. За його словами, цього разу "Квартал" заплатив їм 30 тис. грн за виступ в номері.

Водночас керівник хору наголосив, що ніколи і в думках не мав наміру говорити про щось антиукраїнське.

На уточнююче запитання журналіста, чи не боїться він якихось мітингів на концертах з приводу цього, він відповів: "Так, можливо, на жаль".

Як повідомлялося, пісню про інцидент з будинком Гонтаревої, що прозвучала в ефірі випуску "Кварталу 95" 19 жовтня, виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема, прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича", "Мораль проста - хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прібіглі, у вогонь соляру плескали".

Гонтарева, коментуючи цей номер, сказала, що подібного не могло статися в цивілізованому суспільстві. "Це ганьба! Глузувати над людським горем - це неможливо уявити в цивілізованому суспільстві" - зазначила екс-глава НБУ.

У свою чергу, міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський вибачився перед Гонтаревою.

Вночі 17 вересня під Києвом спалили будинок Гонтаревої. У поліції Київської області заявили, що розглядають підпал як одну з версій.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що підпал будинку Гонтаревої - недопустимий прояв кримінального тиску.

В Офісі Президента заявили, що розкриття цього злочину має стати пріоритетом для правоохоронців.