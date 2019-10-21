"Квартал 95" про скандальний номер: Це гостра політична сатира

Артисти студії "Квартал 95" заявили, що колектив хору імені Верьовки не брав участі в написанні пісні про підпал будинку ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої, та висловили жаль, що колектив хору "незаслужено піддається інформаційній атаці".

Про це студія "Квартал 95" повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Майже кожен новий випуск "Вечірнього кварталу" стає резонансним, бо ми жартуємо на ті теми, які хвилюють суспільство. "Квартал" - це гостра політична сатира, так було, є і буде. Навіть, якщо це не подобається деяким політикам. Саме політики, їхні дії і наслідки їхніх дій, які відчувають мільйони українців, дають нам привід для сатири. Ми вдячні хору імені Верьовки та нам шкода, що заслужений колектив незаслужено піддається інформаційній атаці. Колектив не брав участі в написанні матеріалу, тому, будь ласка, поважайте його", - йдеться у повідомленні.

Також колектив студії звернувся до міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського. "Пане Володимире, дякуємо вам за вашу реакцію. Ми запрошуємо вас на наступну зйомку "Вечірнього кварталу", щоб одразу після концерту ви сказали, за що вам соромно, а за що ні", - зазначається у повідомленні.

"Квартал 95" звернувся і до міністра економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова. "Бажаємо вам успіхів, економічного стрибка і побільше інвесторів. Але, якщо щось піде не так, можете сміливо звинувачувати нас. Погодьтеся, з точку зору економіки дуже обґрунтовано будуть звучати такі тези, як: "Через жарт коміків “Вечірнього кварталу" гривня впала у п’ять разів". "Зовнішній борг України зростає в тій самій пропорції, в якій зростає обличчя Євгена Кошового". Наш гумор - наша головна зброя. І поки наша зброя гостра і різка, ми будемо з гордістю займатися своєю справою", - підсумували у "Кварталі 95".

Читайте також: Керівник хору імені Верьовки заявляє про погрози та цькування

Як повідомлялося, в останньому випуску "Вечірнього кварталу" за 19 жовтня на телеканалі "1+1" гумористи разом з хором імені Верьовки фактично висміяли підпал будинку колишньої голови Національного банки України Валерії Гонтаревої.

Остання назвала подію "соромом", вказавши, що у цивілізованому суспільстві неможливо уявити, щоб хтось "насміхався над людським горем".

Після інциденту міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський попросив вибачення у Гонтаревої за виступ хору.

Водночас міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що виступ "Кварталу 95" та хору імені Верьовки з номером "Горіла хата" про пожежу у Гонтаревої є негативним сигналом для зовнішніх інвесторів, оскільки більшість із них сприймають Гонтареву як видатного реформатора.

Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що вночі 17 вересня спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне пошкодження майна.