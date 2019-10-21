Керівник хору імені Верьовки заявляє про погрози та цькування

Художній керівник Національного хору імені Верьовки Зеновій Корінець заявив про цькування та погрози на свою адресу після виконання артистками хору пісні про пожежу в будинку ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої на концерті "Кварталу 95".

Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода.

"Цькування зараз почалися, погрози життю. Звичайно, там, у цьому виступі, нічого антидержавного не було. Проте некоректна ситуацією з Валерією Олексіївною сталася. Дійсно, я, мабуть, повинен вибачитися перед нею. Там стібали пана (Ігоря - ред.) Коломойського і її", – сказав Корінець.

Він заявив, що стосовно організації виступу із хором контактували від колишнього учасника "Кварталу 95", народного депутата зі "Слуги народу" Юрія Корявченкова.

Читайте також: Керівник хору Верьовки попросив вибачення у Гонтаревої

"Запропонував народний депутат Юрій Корявченков. Від нього контактували. Приїхала режисура "Кварталу". Вони сказали: "Ми хочемо щось таке українське, жартівливе" Показали цей текст. Я кажу: "Ви знаєте, тут стосовно хати – це неприємна ситуація". "Та ні, це всі стібуться, це інтернет. Усі стібуться, у тому числі й ми це робимо, це наша така програма, ми стібемося над усіма уже не один рік", – розповів Корінець.

У відповідь на запитання про можливе скасування державного фінансування хору він сказав: "Колектив тут ні до чого".

Як повідомлялося, в останньому випуску "Вечірнього кварталу" за 19 жовтня на телеканалі "1+1" гумористи разом з хором імені Верьовки фактично висміяли підпал будинку колишньої голови Національного банки України Валерії Гонтаревої. Після інциденту міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський попросив вибачення у Гонтаревої за виступ хору.

Остання назвала подію "соромом", вказавши, що у цивілізованому суспільстві неможливо уявити, щоб хтось "насміхався над людським горем".

Український бізнесмен Ігор Коломойський, про якого у пісні теж неопосередковано згадували, прокоментував номер фразою "браво" і зазначив, що найбільше йому сподобалася фраза "Валерія думає на Валерича".

Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що вночі 17 вересня спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне пошкодження майна.

Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки заснований майже вісім десятиліть тому і об’єднує в своєму складі близько півтори сотні професійних співаків. Колектив відзначений численними національними та міжнародними нагородами. Його діяльність головним чином фінансується державою.