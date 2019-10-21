Керівник хору Верьовки: Якщо мені скажуть піти, я піду

Генеральний директор, художній керівник Національного заслуженого академічного українського народного хору ім. Г.Верьовки Зеновій Корінець в інтерв'ю Укрінформу узяв на себе провину за скандальний виступ колективу.

Як повідомлялося, 19 жовтня в ефір на телеканалі “1+1” вийшов черговий випуск програми “Вечірній квартал”, в якій актори студії “Квартал 95” представили номер про підпал будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої.

Зокрема в ефірі прозвучала пісня, яка починається зі слів “горіла хата-палала, а в Лондоні жінка плакала” із прозорим натяком саме на Гонтареву, як на сьогодні живе та працює в британській столиці. Цю пісню виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки та гуморист Євген Кошовий.