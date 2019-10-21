Перевірки декларацій не поставлять "на паузу" - нова очільниця НАЗК

Тимчасова виконувачка обов’язків голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Новак заявила, що НАЗК працюватиме у штатному режимі.

Про це вона зазначила на брифінгу у відповідь на прохання кореспондента Укрінформу прокоментувати заяву ексголови НАЗК Олександра Мангула щодо призупинення повних перевірок декларацій.

"В законі немає такого, що припиняється перевірка декларацій. Крім того, там написано, що виконуючий обов'язки голови НАЗК підписує висновки щодо перевірки декларацій. Тому я думаю, що робота буде йти, хоча, можливо, деякі питання, деякі повноваження будуть обмежені. А так, у цілому, працюємо в штатному режимі", - зазначила вона. При цьому Новак на запитання журналістів, чи планує вона висувати свою кандидатуру на посаду голови НАЗК, заявила, що "це питання передчасне".

"Конкурс (на посаду голови НАЗК - прим.) буде оголошено так швидко, наскільки це можливо, виходячи з бюрократичних процедур. Я очікую, що він буде оголошений протягом тижня", - додав присутній на брифінгу голова уряду Олексій Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, 20 жовтня уряд тимчасово поклав виконання обов'язків голови Національного агентства з питань запобігання корупції на Новак Наталію Василівну.

Раніше ексголова НАЗК Олександр Мангул повідомив, що через ухвалений закон про перезапуск Національного агентства з питань запобігання корупції на два місяці може призупинитись повна перевірка декларацій.

Також, за словами Мангула, на цей час зупиниться і затвердження висновків за результатами аналізу звітів політичних партій.

Як повідомляв Укрінформ, 16 жовтня Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції", що “перезавантажує” НАЗК.

Раніше НАЗК звернулось до Зеленського із проханням ветувати цей ухвалений парламентом закон.

Як пояснили у відомстві, у вичерпному переліку повноважень особи, яка тимчасово буде здійснювати обов’язки голови НАЗК, відсутні повноваження щодо визначення уповноважених осіб Нацагентства. Згідно з законом, на момент призначення урядом т.в.о. голови НАЗК повноваження членів НАЗК та чинного голови достроково припиняться. Таким чином, до призначення нового керівника в Національному агентстві будуть відсутні уповноважені особи.

Ухвалений 2 жовтня Верховною Радою президентський закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції" пропонує змінити форму врядування НАЗК з колегіальної на одноосібну. Планується, що голову НАЗК призначатиме на посаду Кабінет міністрів відповідно до подання конкурсної комісії за результатами відкритого конкурсного відбору.

З дня набуття чинності законом повноваження членів, керівника апарату, заступників керівника апарату НАЗК припиняються достроково.

Закон також змінює порядок формування та склад конкурсної комісії з відбору голови НАЗК, забезпечивши участь представників міжнародних організацій у роботі конкурсної комісії.

Гарантії незалежності голови НАЗК передбачено забезпечити, зокрема, шляхом визначення вичерпного переліку підстав для дострокового припинення його повноважень, які не передбачають можливості політично мотивованого звільнення. Водночас повноваження голови Нацагентства може бути припинено достроково у разі наявності висновку комісії з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності НАЗК про неефективність такої діяльності.