Гончарук упевнений, що нова очільниця НАЗК за два місяці покаже результат

Призначена сьогодні урядом тимчасова виконувачка обов’язків голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Новак вже протягом двох місяців продемонструє якісні результати.

Таку думку висловив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, коментуючи у Facebook кадрове рішення Кабміну.

Нова очільниця НАЗК має юридичну, економічну та історичну освіту. Має звання заслуженого економіста України, а також значний досвід роботи у сфері права, зауважив глава уряду та додав: “впевнений, навіть протягом цих 2 місяців пані Новак продемонструє якісні результати на користь інтересів нашої з вами країни та зможе суттєво підвищити ефективність такого важливого для боротьби з корупцією органу”.

Також Гончарук нагадав, що 18 жовтня набув чинності закон, основною метою якого є вдосконалення діяльності НАЗК, і якого “тривалий час вимагало громадянське суспільство та рекомендували прийняти наші міжнародні партнери”.

Відповідно до цього закону, протягом 5 днів з дня набуття ним чинності уряд призначає особу, що тимчасово виконуватиме обов’язки голови НАЗК. А протягом 2 місяців уряд має провести конкурс на посаду голови за новим порядком, додав Гончарук та наголосив: “ми зробимо все можливе, аби цей конкурс був взірцем відкритості та прозорості якісно нового держуправління”.

Як повідомляв Укрінформ, 20 жовтня уряд тимчасово поклав виконання обов'язків голови Національного агентства з питань запобігання корупції на Новак Наталію Василівну.