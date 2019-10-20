Гончарук упевнений, що нова очільниця НАЗК за два місяці покаже результат

Гончарук упевнений, що нова очільниця НАЗК за два місяці покаже результат

Укрінформ
Призначена сьогодні урядом тимчасова виконувачка обов’язків голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Новак вже протягом двох місяців продемонструє якісні результати.

Таку думку висловив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, коментуючи у Facebook кадрове рішення Кабміну.

Нова очільниця НАЗК має юридичну, економічну та історичну освіту. Має звання заслуженого економіста України, а також значний досвід роботи у сфері права, зауважив глава уряду та додав: “впевнений, навіть протягом цих 2 місяців пані Новак продемонструє якісні результати на користь інтересів нашої з вами країни та зможе суттєво підвищити ефективність такого важливого для боротьби з корупцією органу”.

Також Гончарук нагадав, що 18 жовтня набув чинності закон, основною метою якого є вдосконалення діяльності НАЗК, і якого “тривалий час вимагало громадянське суспільство та рекомендували прийняти наші міжнародні партнери”.

Відповідно до цього закону, протягом 5 днів з дня набуття ним чинності уряд призначає особу, що тимчасово виконуватиме обов’язки голови НАЗК. А протягом 2 місяців уряд має провести конкурс на посаду голови за новим порядком, додав Гончарук та наголосив: “ми зробимо все можливе, аби цей конкурс був взірцем відкритості та прозорості якісно нового держуправління”.

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Як повідомляв Укрінформ, 20 жовтня уряд тимчасово поклав виконання обов'язків голови Національного агентства з питань запобігання корупції на Новак Наталію Василівну.

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