Кабмін призначив т.в.о. голови НАЗК Наталію Новак
Про це йдеться у повідомленні Урядового порталу.
Зокрема, тимчасово поклав виконання обов'язків голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) на Новак Наталію Василівну.
Уряд також призначив: Божка Миколу Петровича на посаду першого заступника голови Державної служби морського та річкового транспорту; Ігнатовського Сергія Юрійовича на посаду заступника голови Фонду державного майна України.
Тимчасово покладено виконання обов’язків голови Державного агентства інфраструктурних проектів на Потапова Олега Леонтійовича.
Погоджено призначення виконуючого обов’язки директора державного підприємства «Укрхімтрансаміак» Немчинова Максима Олександровича.
Також уряд звільнив: Петренка Дмитра Сергійовича з посади голови Державної служби морського та річкового транспорту; Барінова Дмитра Анатолійовича з посади першого заступника голови Державної служби морського та річкового транспорту; Балибердіна Дмитра Олександровича з посади заступника голови Державної служби морського та річкового транспорту; Асташева Євгена Вікторовича з посади заступника голови Фонду державного майна.
Уряд також оголосив конкурс на зайняття посади голови Морської адміністрації та вніс зміни до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби.
Наталія Новак народилася 1955 року. Має три вищі освіти: історичну, юридичну та економічну. На початку трудової діяльності працювала викладачем в освітніх закладах Києва. Тричі обиралася депутатом Київської міської ради — III, IV та V скликань. У V скликанні була заступником голови депутатської фракції «УДАР» Віталія Кличка.
З листопада 2012 - народний депутат Верховної Ради України VII скликання, № 11 у партійному списку партії УДАР. На позачергових виборах до Верховної Ради 2014 року була обрана народним депутатом України за партійним списком (№16) від Блоку Петра Порошенка. Була заступником голови комітету ВР з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.
На місцевих виборах в Києві 2015 року балотувалася на посаду Київського міського голови від партії «Громадянська позиція».