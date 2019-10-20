Кабмін призначив т.в.о. голови НАЗК Наталію Новак

Уряд на засіданні у неділю ухвалив низку кадрових рішень.

Про це йдеться у повідомленні Урядового порталу.

Зокрема, тимчасово поклав виконання обов'язків голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) на Новак Наталію Василівну.

Уряд також призначив: Божка Миколу Петровича на посаду першого заступника голови Державної служби морського та річкового транспорту; Ігнатовського Сергія Юрійовича на посаду заступника голови Фонду державного майна України.

Тимчасово покладено виконання обов’язків голови Державного агентства інфраструктурних проектів на Потапова Олега Леонтійовича.

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Погоджено призначення виконуючого обов’язки директора державного підприємства «Укрхімтрансаміак» Немчинова Максима Олександровича.

Також уряд звільнив: Петренка Дмитра Сергійовича з посади голови Державної служби морського та річкового транспорту; Барінова Дмитра Анатолійовича з посади першого заступника голови Державної служби морського та річкового транспорту; Балибердіна Дмитра Олександровича з посади заступника голови Державної служби морського та річкового транспорту; Асташева Євгена Вікторовича з посади заступника голови Фонду державного майна.

Уряд також оголосив конкурс на зайняття посади голови Морської адміністрації та вніс зміни до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

Наталія Новак народилася 1955 року. Має три вищі освіти: історичну, юридичну та економічну. На початку трудової діяльності працювала викладачем в освітніх закладах Києва. Тричі обиралася депутатом Київської міської ради — III, IV та V скликань. У V скликанні була заступником голови депутатської фракції «УДАР» Віталія Кличка.

З листопада 2012 - народний депутат Верховної Ради України VII скликання, № 11 у партійному списку партії УДАР. На позачергових виборах до Верховної Ради 2014 року була обрана народним депутатом України за партійним списком (№16) від Блоку Петра Порошенка. Була заступником голови комітету ВР з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.

На місцевих виборах в Києві 2015 року балотувалася на посаду Київського міського голови від партії «Громадянська позиція».