В Україні стартував перезапуск НАЗК: відповідний закон набув чинності

Повноваження членів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) достроково припинені, новий глава агентства повинен бути обраний до 18 грудня.

Про це йдеться в законі "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо забезпечення ефективності інституціонального механізму запобігання корупції".

Закон був опублікований у парламентській газеті "Голос України" 17 жовтня і набрав чинності наступного дня - 18 числа.

Згідно із законом, на момент призначення урядом т.в.о. голови НАЗК повноваження членів НАЗК та чинного голови достроково припиняться. Таким чином, до призначення нового керівника у Національному агентстві будуть відсутні уповноважені особи. Також проводиться реорганізація структури агентства і вводиться одноосібне управління органом замість колективного.

Голови НАЗК обере конкурсна комісія з 6 членів, 3 з яких призначає уряд, а ще 3 - пропонують міжнародні донори України. Глава агентства призначається строком на 4 роки та не може бути переобраний. Глава НАЗК відтепер отримує право призначати собі 3 заступників і звільняти їх.

Гарантії незалежності голови передбачено забезпечити, зокрема, шляхом визначення вичерпного переліку підстав для дострокового припинення його повноважень, які не передбачають можливості політично мотивованого звільнення. Водночас повноваження голови Нацагентства можуть бути припинені достроково у разі наявності висновку комісії з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності НАЗК про неефективність такої діяльності.

Також законом у 2 рази підвищується зарплата керівника агентства з 19,5 прожиткових мінімумів до 40 (на даний момент - 77,4 тисячі гривень).

Нагадаємо: раніше Національне агентство з питань запобігання корупції закликало президента Зеленського накласти вето на цей закон, прийнятий Верховною Радою 2 жовтня.