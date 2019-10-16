Закон про перезапуск НАЗК "поставив на паузу" повну перевірку декларацій — Мангул

Через ухвалений закон про перезапуск Національного агентства з питань запобігання корупції на два місяці може призупинитись повна перевірка декларацій.

Це пов'язано із проведенням конкурсу на посаду голови НАЗК, повідомив у коментарі кореспонденту Укрінформу чинний голова Національного агентства Олександр Мангул.

"На термін проведення конкурсу та призначення голови НАЗК, як мінімум на 60 днів, припиниться проведення повних перевірок декларацій, затвердження адміністративних протоколів за правопорушення, пов’язані з корупцією, внесення приписів керівникам державних органів влади та затвердження антикорупційних програм", - зазначив він.

Також, за словами Мангула, на цей час зупиниться і затвердження висновків за результатами аналізу звітів політичних партій.

Він наголосив, що згідно з ухваленим законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції", набір повноважень т.в.о. голови НАЗК не дозволяє забезпечити безперервність в роботі НАЗК.

Мангул також повідомив, що представники Національного агентства не були залучені до підготовки згаданого закону.

"Єдина комунікація керівництва НАЗК з представниками Офісу Президента відбулась в середині липня. Під час цієї зустрічі я повідомив про проблемні питання в роботі Національного агентства", - додав голова НАЗК.

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Як повідомляв Укрінформ, 16 жовтня Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції", що “перезавантажує” НАЗК.

Раніше НАЗК звернулось до Зеленського із проханням ветувати цей ухвалений парламентом закон.

Як пояснили у відомстві, у вичерпному переліку повноважень особи, яка тимчасово буде здійснювати обов’язки голови НАЗК, відсутні повноваження щодо визначення уповноважених осіб Нацагентства. Згідно з законом, на момент призначення урядом т.в.о. голови НАЗК повноваження членів НАЗК та чинного голови достроково припиняться. Таким чином, до призначення нового керівника в Національному агентстві будуть відсутні уповноважені особи.

Ухвалений 2 жовтня Верховною Радою президентський закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції" пропонує змінити форму врядування НАЗК з колегіальної на одноосібну. Планується, що голову НАЗК призначатиме на посаду Кабінет міністрів відповідно до подання конкурсної комісії за результатами відкритого конкурсного відбору.

З дня набуття чинності законом повноваження членів, керівника апарату, заступників керівника апарату НАЗК припиняються достроково.

Закон також змінює порядок формування та склад конкурсної комісії з відбору голови НАЗК, забезпечивши участь представників міжнародних організацій у роботі конкурсної комісії.

Гарантії незалежності голови НАЗК передбачено забезпечити, зокрема, шляхом визначення вичерпного переліку підстав для дострокового припинення його повноважень, які не передбачають можливості політично мотивованого звільнення. Водночас повноваження голови Нацагентства може бути припинено достроково у разі наявності висновку комісії з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності НАЗК про неефективність такої діяльності.