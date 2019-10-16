Президент підписав закон про перезавантаження НАЗК

Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції".

Відповідна інформація відзначена у картці законопроєкту на сайті ВР України.

Як зазначається, 16 жовтня закон "повернуто із підписом від Президента".

Раніше НАЗК звернулось до Зеленського із проханням ветувати ухвалений парламентом закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції".

Як пояснили у відомстві, у вичерпному переліку повноважень особи, яка тимчасово буде здійснювати обов’язки голови НАЗК, відсутні повноваження щодо визначення уповноважених осіб агентства. Згідно з прийнятим законом, на момент призначення урядом т.в.о. голови НАЗК повноваження членів НАЗК та чинного голови достроково припиняться. Таким чином, до призначення нового керівника в Національному агентстві будуть відсутні уповноважені особи.

Як повідомляв Укрінформ, прийнятий Верховною Радою президентський закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції" пропонує змінити форму врядування НАЗК з колегіальної на одноосібну. Планується, що голову НАЗК призначатиме на посаду Кабінет міністрів відповідно до подання конкурсної комісії за результатами відкритого конкурсного відбору.

З дня набуття чинності законом повноваження членів, керівника апарату, заступників керівника апарату НАЗК припиняються достроково.

Закон також змінює порядок формування та склад конкурсної комісії з відбору голови НАЗК, забезпечивши участь представників міжнародних організацій у роботі конкурсної комісії.

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Гарантії незалежності голови НАЗК передбачено забезпечити, зокрема, шляхом визначення вичерпного переліку підстав для дострокового припинення його повноважень, які не передбачають можливості політично мотивованого звільнення. Водночас повноваження голови Нацагентства може бути припинено достроково у разі наявності висновку комісії з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності НАЗК про неефективність такої діяльності.