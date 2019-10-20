Дубілет очолив Держстат

Державною службою статистики керуватиме міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет. Таке рішення ухвалив уряд.

Про це Дубілет повідомив у Facebook.

“Сьогодні ми на засіданні Кабміну трохи перерозподілили органи влади між міністрами. Відтепер Державна служба статистики буде спрямовуватись мною та командою секретаріату.

Це рішення має сенс з огляду на те, що одним із моїх завдань на найближчий час буде встановлення та підрахунок KPI (ключові показники ефективності — ред.) для всіх ключових органів влади. Ми це збираємось робити в тому числі на базі Держстату”, - уточнив він.

До цього міністр додав, що “Держстат збирається провести перепис населення із шаленим бюджетом 3.4 млрд грн. Це додатково до бюджету 1.6 млрд грн. на рік на підтримку апарату”.