Дубілет очолив Держстат

Дубілет очолив Держстат

Укрінформ
Державною службою статистики керуватиме міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет. Таке рішення ухвалив уряд.

Про це Дубілет повідомив у Facebook.

“Сьогодні ми на засіданні Кабміну трохи перерозподілили органи влади між міністрами. Відтепер Державна служба статистики буде спрямовуватись мною та командою секретаріату.

Це рішення має сенс з огляду на те, що одним із моїх завдань на найближчий час буде встановлення та підрахунок KPI (ключові показники ефективності — ред.) для всіх ключових органів влади. Ми це збираємось робити в тому числі на базі Держстату”, - уточнив він.

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До цього міністр додав, що “Держстат збирається провести перепис населення із шаленим бюджетом 3.4 млрд грн. Це додатково до бюджету 1.6 млрд грн. на рік на підтримку апарату”.

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