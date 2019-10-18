Реформу прокуратури планують завершити до літа наступного року - Рябошапка

Реформа Генеральної прокуратури триватиме до нового року. Ще приблизно три місяці реформуватимуть обласний, регіональний рівень і ще три-чотири місяці – місцеві прокуратури.

Про це заявив генпрокурор Руслан Рябошапка на Комітеті з питань правоохоронної діяльності ВР, повідомляє сайт парламенту.

"Загальна логіка – до нового року буде йти процес щодо реформування Генеральної прокуратури. Приблизно три місяці буде потрібно на обласний, регіональний рівень і ще три-чотири місяці – на місцеві прокуратури. Увесь процес планується завершити до вересня, але будемо намагатися зробити це швидше – до 1 липня", - розповів він.

За словами Рябошапки, після ухвалення закону щодо реформування прокуратури було затверджено положення про порядок переатестації й встановлено строки подачі заяв прокурорами про згоду на проведення переатестації та повідомлення про те, що за підсумками атестації вони будуть переходити до Офісу Генерального прокурора.

«Станом на ранок 16 жовтня (15 жовтня була фінальна дата), подали такі заяви 96,3% прокурорів», - сказав він, додавши, що законом строки проведення атестації не встановлені і процес буде проходити поетапно. Зокрема, 18 жовтня було оприлюднено наказ про створення кадрових комісій і визначено, що перші тестування працівників центрального офісу прокуратури відбудуться 23-24 жовтня.

Також Рябошапка поінформував, що останнім часом значно інтенсифікувалося розслідування кримінальних проваджень. Зокрема зросла кількість високопосадовців, які притягнуті до кримінальної відповідальності.

"З початку вересня близько 10 підозр було пред’явлено колишнім народним депутатам, серед яких колишній голова Комітету Верховної Ради. Вчора було затримано колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони, сьогодні було повідомлено про підозру і має розглядатися питання щодо обрання запобіжного заходу. Окрім того, йдеться про кількох високопосадовців, серед яких заступники міністрів і міністри", - заявив генпрокурор.

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Він також повідомив, що цього тижня вніс подання в парламент щодо зняття депутатської недоторканності та застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту щодо колишнього голови одного з комітетів Верховної Ради та чинного народно депутата.

"Мені здається, така інтенсивна і результативна робота правоохоронної системи – це той результат, на який варто зважити при оцінці роботи прокуратури, яка не користувалась і, поки що, не користується довірою, і в якій, на жаль, є чинники, які характеризують її неефективність і дуже часто — корумпованість", - резюмував Рябошапка.