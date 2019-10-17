ГПУ створила департамент для розслідувань злочинів

ГПУ створила департамент для розслідувань злочинів "перевертнів у погонах"

Укрінформ
У Генеральній прокуратурі України створили Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про катування та інші серйозні порушення прав громадян з боку правоохоронців.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ.

"8 жовтня 2019 року Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення в Генеральній прокуратурі Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про катування та інші серйозні порушення прав громадян з боку правоохоронних органів. До складу департаменту входитимуть чотири відділи. 17 жовтня 2019 року керівником вказаного підрозділу призначено Юрія Бєлоусова", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, діяльність департаменту буде зосереджена на процесуальному керівництві у провадженнях щодо злочинів, пов’язаних із грубими порушеннями прав людини на етапі досудового розслідування, таких як катування, перевищення влади та службових повноважень, пов’язаних із застосуванням насильства, незаконними затриманнями тощо.

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