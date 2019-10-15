У Рябошапки взялися за значні розкрадання в "оборонці" — НАБУ передали три справи

Генеральна прокуратура України розпочала три кримінальні провадження за фактами розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах в оборонній галузі.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ.

"Генеральна прокуратура України розпочала низку кримінальних проваджень за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем вчинені в особливо великих розмірах) у злочинах в оборонній сфері", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як зазначається, 15 жовтня зареєстровано кримінальне провадження за фактом розкрадання колишніми високопосадовцями спільно зі службовими особами підприємств оборонного комплексу бюджетних коштів при виконанні державного оборонного замовлення з виготовлення 152-мм боєприпасів для артилерійської системи "Гіацинт".

Крім того, поінформували у ГПУ, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом незаконного використання бюджетних коштів при виготовлені 82-мм міномета "Верба", а також розпочато досудове розслідування за фактом закупівлі бронемашин "Oncilla" польської компанії "Mista" за завищеними цінами.

"Проведення досудового розслідування доручено Національному антикорупційному бюро України", - додали у Генпрокуратурі.