Рябошапка прокоментував чутки про "вплив" Портнова на прокуратуру

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка прокоментував інформацію щодо ймовірного впливу колишнього заступника глави АП Віктора Януковича Андрія Портнова на Генеральну прокуратуру.

Про це він повідомив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Який вплив має? Скоріше за все, просто медійний, створюючи достатньо негативну конотацію і негативний імідж органу досудового розслідування, що, в принципі, може означати, що реального впливу на процесуальні дії чи процесуальні рішення, які можуть бути вчинені прокурорами чи слідчими, у Андрія Портнова немає", - зазначив Рябошапка.

Генпрокурор також прокоментував імовірність зустрічі з Портновим.

"Що стосується можливої зустрічі – якщо у Андрія Портрнова є достатньо даних, які можуть бути підставою для подальшого провадження чи для відкриття нових проваджень, - я не бачу проблеми з тим, щоб прокурори зустрілися з ним і, власне, приєднали ці матеріали, наприклад до інших кримінальних проваджень або іншим чином оцінили їх важливість чи цінність в кримінальних провадженнях", - сказав Рябошапка.

Нагадаємо: 19 травня Портнов повернувся в Україну після більш як 5 років життя за кордоном. У період з 2010 до 2014 року він був заступником глави Адміністрації президента Віктора Януковича.