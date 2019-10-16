Панамська прокуратура закрила справу щодо Порошенка і порушила проти Портнова - адвокат

Панамська прокуратура закрила кримінальне провадження за заявою колишнього заступника глави АП Віктора Януковича Андрія Портнова щодо легалізації злочинних доходів компаніями, нібито пов'язаними з експрезидентом Петром Порошенком.

Про це на брифінгу заявив адвокат Порошенка Ілля Новіков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"3 жовтня перша спеціалізована прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю Панами прийняла рішення про закриття справи, відкритої за заявою Андрія Портова проти Порошенка, який стверджував у своїй заяві, яка була подана наприкінці липня, що компанії, начебто пов'язані з Порошенком, здійснювали легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом", - сказав Новіков.

Він додав, що за цією заявою були долучені до справи особисті покази Портнова.

"Прокуратура дійсно розслідувала. Була проведена перевірка тих даних, які надав пан Портнов. Двох місяців вистачило, щоб прокурор розібрався зі змістом цієї справи і прийняв рішення про закриття справи", - зазначив Новіков.

За його словами, у заяві Портнова не було фактів, які б вказували на причетність компаній, пов'язаних з Порошенком, чи самого Порошенка до вчинення злочинів.

Новіков уточнив, що це рішення може бути оскаржено у панамському суді, і додав, що не знає, чи є відповідні наміри у Портнова, чи ні.

"Але 7 жовтня адвокат Портнова в Панамі подав заяву про повернення йому документів, які були долучені до цієї справи", - зазначив Новіков.

Водночас адвокат поінформував, що 13 жовтня у Панамі було зареєстровано кримінальне провадження за заявою адвокатів Порошенка проти Портнова "за вчинення їм злочину, передбаченою статтею 384 Кримінального кодексу Панами, за подання завідомо неправдивої заяви про вчинення кримінального правопорушення".

"Ми наполягаємо на тому, що рішення, прийняте панамською прокуратурою, є правильним і обгрунтованим", - сказав Новіков.

Як повідомлялося, Портнов у серпні заявив, що спецпрокурор Панами відкрив кримінальну справу проти Порошенка. Портнов стверджував, що компанії, нібито пов'язані з Порошенком, "здійснювали легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом".