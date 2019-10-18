Бородянський пояснив, як працюватиме закон про кешрібейти за зйомки кіно в Україні

Підписаний Президентом закон про зміни до закону щодо державної підтримки кінематографії в Україні передбачає відшкодування для іноземців, які знімають кіно в Україні

Механізми реалізації закону роз’яснив міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський.

“Президент Володимир Зеленський підписав 16 жовтня зміни до Закону “Про державну підтримку кінематографії в Україні”, що передбачають кешрібейти - компенсацію частини витрат іноземним режисерам, які знімають кіно в Україні”, - зазначив Бородянський.

За його словами, для того, щоб отримати кешрібейти, потрібно, по-перше, витратити гроші на виробництво кіно на українській локації. Потім необхідно подати в Держкіно заявку на відшкодування коштів. Якщо заявник відповідає критеріям, зазначеним у законі, частину суми, витраченої на виробництво фільму, відшкодує держава, наголосив Бородянський.

Він зауважив, що кардинальна різниця рібейтів і прямої держпідтримки в тому, що перші виплачуються після того, як гроші вже інвестовані. А якщо йдеться про пряму державну підтримку, то тут має місце авансовий платіж, наперед, сказав Бородянський.

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“Коли деякі кінопродюсери задаються питанням про те, чому немає рібейтів для українського кіно, моя відповідь проста. Рібейти - це інструмент для більш потужних, ніж українська, економік”, - підкреслив він.

Водночас, як зазначив міністр, держава може ввести рібейти для українського кіно. Але тоді має бути скасовано пряму державну підтримку.

За його словами, на сьогодні Україна підтримує дебютне кіно, дитяче кіно, авторське кіно в обсязі до 100% фінансування. Ігрове кіно, документальні та анімаційні фільми держава може фінансувати в обсязі до 80%. До 50% держпідтримки передбачено для творців українських серіалів. На ці цілі держава виділяє 500 млн грн через Держкіно, а ще 300 млн - кошти Українського культурного центру.

Роз’яснення Бородянського записані 26 вересня 2019 року на зустрічі з пресою з приводу вручення Державної премії ім. О.Довженка режисерові Сергію Лозниці.

Як повідомляв Укрінформ, 16 жовтня Президент України Володимир Зеленський підписав закон “Про внесення змін до закону “Про державну підтримку кінематографії в Україні” щодо надання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб’єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні”.