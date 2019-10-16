Зеленський підписав закон щодо підтримки іноземних кіновиробників

Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до закону «Про державну підтримку кінематографії в Україні» щодо надання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб’єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні».

Про це повідомили у пресслужбі глави держави.

“Закон має на меті сприяти залученню інвестицій і розвитку інфраструктури кіновиробництва в Україні”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, закон передбачає надання державної субсидії для повернення іноземним кіновиробникам 25% витрат на зйомку фільмів на території України.

Крім того, іноземні кіновиробники можуть отримати повернення ще 5% витрат у разі, якщо вони використовують для створення фільмів твори українських авторів чи сюжет про Україну, зокрема тему збройної агресії проти України.

Очікується, що реалізація закону сприятиме просуванню позитивного іміджу України за кордоном, популяризації українських авторів та творів у світі, співпраці й створенню спільних кінопроєктів з провідними західними продюсерами.

Як повідомлялося, Верховна Рада 20 вересня ухвалила закон, що передбачає компенсацію від витрат за виробництво фільмів в Україні для іноземних кіновиробників (cash rebate).