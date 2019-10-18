Для осіб з інвалідністю планують додатково виділити майже 787 мільйонів

Міністерство соціальної політики України ініціювало внесення змін до закону про Державний бюджет України на 2019 рік за програмою забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації (ТЗР).

Про це повідомила міністр соціальної політики України Юлія Соколовська в Facebook.

“На забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації буде додатково виділено 786 млн 950,5 тис. грн (зараз на ці потреби передбачено 1 млрд 210 млн грн). Це дозволить виготовити додатково близько 250 тис. виробів для осіб та дітей з інвалідністю”, - написала Соколовська.

Вона зазначила, що вже зараз законопроєкт зареєстрований у Верховній раді і очікує “свого голосування” (№2283 від 17.10.2019).

Також вона додала, що це вже не перший крок нового керівництва Мінсоцполітики із додаткового фінансування ТЗР. За її словами, у вересні цього року особи з інвалідністю отримали додаткові 82 млн грн.

“Наша мета на цей рік - повністю покрити потреби людей з інвалідністю у ТЗР без будь-якої пріоритизаціі та вибірковості”, - наголосила Соколовська.

За словами міністра, уже сьогодні регіональні управління соціального захисту населення отримують кошти, які не надійшли вчасно у зв‘язку із раніше прийнятою постановою КМУ і зміною процедур фінансування. “Ми провели в міністерстві роботу із забезпечення того, щоб кошти все-таки були якнайшвидше відправлені в регіони!” - підкреслила Соколовська.

Як повідомлялося, 17 жовтня у ВР було зареєстровано проект закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" №2283.