Для осіб з інвалідністю планують додатково виділити майже 787 мільйонів
Про це повідомила міністр соціальної політики України Юлія Соколовська в Facebook.
“На забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації буде додатково виділено 786 млн 950,5 тис. грн (зараз на ці потреби передбачено 1 млрд 210 млн грн). Це дозволить виготовити додатково близько 250 тис. виробів для осіб та дітей з інвалідністю”, - написала Соколовська.
Вона зазначила, що вже зараз законопроєкт зареєстрований у Верховній раді і очікує “свого голосування” (№2283 від 17.10.2019).
Також вона додала, що це вже не перший крок нового керівництва Мінсоцполітики із додаткового фінансування ТЗР. За її словами, у вересні цього року особи з інвалідністю отримали додаткові 82 млн грн.
“Наша мета на цей рік - повністю покрити потреби людей з інвалідністю у ТЗР без будь-якої пріоритизаціі та вибірковості”, - наголосила Соколовська.
За словами міністра, уже сьогодні регіональні управління соціального захисту населення отримують кошти, які не надійшли вчасно у зв‘язку із раніше прийнятою постановою КМУ і зміною процедур фінансування. “Ми провели в міністерстві роботу із забезпечення того, щоб кошти все-таки були якнайшвидше відправлені в регіони!” - підкреслила Соколовська.
Як повідомлялося, 17 жовтня у ВР було зареєстровано проект закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" №2283.