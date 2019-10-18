На будівлі МВС вивісили банер на підтримку Марківа

На будівлі МВС встановили банер на підтримку несправедливо засудженого в Італії українського нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це у Twitter зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"На будівлі МВС встановили банер у підтримку нацгвардійця Віталія Марківа. Вчора він став на захист України, сьогодні він потребує нашого захисту. Той самий ворог, ті ж самі методи: брехня та бруд, тож таким же має бути й опір – єдність народу та рішуча вимога: #FreeMarkiv!", - зазначив Аваков.

На будівлі МВС встановили банер у підтримку нацгвардійця Віталія Марківа.

Вчора він став на захист України, сьогодні він потребує нашого захисту.



Той самий ворог, ті ж самі методи: брехня та бруд, тож таким же має бути й опір – єдність народу та рішуча вимога: #FreeMarkiv! pic.twitter.com/fITKW8zvgC — Arsen Avakov (@AvakovArsen) October 18, 2019

Як повідомлялося, суд присяжних Павії (Італія) оприлюднив мотиваційну частину вироку українському нацгвардійцю Віталію Марківу. У документі сказано, що суд вирішив засудити Марківа «за фізичне сприяння та активну участь в убивстві італійського фоторепортера і його російського перекладача».

Засудивши солдата на 24 роки, присяжні не застосували щодо нього пом’якшувальних обставин, про що просив прокурор, вимагаючи на суді 17 років ув’язнення. Як сказано у вироку, присяжні збільшили міру покарання на додаткових 7 років через те, що солдат не визнав своєї вини і відповідальності побратимів і України за «злочин на війні».

Адвокати українського військового тепер готуватимуть матеріал для оскарження рішення суду Павії в апеляційному суді Мілана. Відповідно до юридичної процедури, від дня публікації мотивації вони мають 45 днів для подачі апеляції.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС та ГПУ повернути в Україну засудженого в Італії Марківа. Згодом у телефонній розмові з італійським прем’єром Джузеппе Конте Зеленський висловив стурбованість невиправдано жорстоким рішенням суду.

Фото: RFE/RL