Поліція Києва долучилася до акції "Free Markiv"

На будівлі Головного управління поліції в місті Києві вивісили банер на підтримку українського нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого в Італії до 24 років в'язниці.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, банер з написом "Свободу захиснику України Віталію Марківу" розміщений на будівлі поліції у понеділок, 14 жовтня.

У Києві на Михайлівській площі перед стінами Міністерства закордонних справ об 11 годині стартував марш на підтримку Марківа.

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Суд присяжних Павії (Італія) оприлюднив мотиваційну частину вироку українському нацгвардійцю Віталію Марківу. У документі сказано, що суд вирішив засудити Марківа «за фізичне сприяння та активну участь в убивстві італійського фоторепортера і його російського перекладача».

Засудивши солдата на 24 роки, присяжні не застосували щодо нього пом’якшувальних обставин, про що просив прокурор, вимагаючи на суді 17 років ув’язнення. Як сказано у вироку, присяжні збільшили міру покарання на додаткових 7 років через те, що солдат не визнав своєї вини і відповідальності побратимів і України за «злочин на війні».

Адвокати українського військового тепер готуватимуть матеріал для оскарження рішення суду Павії в апеляційному суді Мілана. Відповідно до юридичної процедури, від дня публікації мотивації вони мають 45 днів для подачі апеляції.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС та ГПУ повернути в Україну засудженого в Італії Марківа. Згодом у телефонній розмові з італійським прем’єром Джузеппе Конте глава Української держави висловив стурбованість невиправдано жорстоким рішенням суду".

Фото: Поліція Києва