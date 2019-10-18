До розробки нового законопроєкту щодо Донбасу залучать суспільство — Разумков

Представники громадянського суспільства України долучатимуться до розробки нового законопроєкту про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областях.

Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі токшоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Як відомо, наприкінці цього року закінчується термін дії того закону (про статус Донбасу, ухваленого попереднім скликанням Верховної Ради, - ред.). Знову його продовжувати, мабуть, буде не дуже ефективно і неправильно. Тому позиція і президента була, і я думаю, що вона правильна, що коли з'явиться можливість створити цей законопроєкт, то він буде ініційований президентом держави, передусім, тому що він опікується цим напрямком. Рамкові позиції будуть надані президентом, але вони будуть запропоновані як Верховній Раді, яка стовідсотково долучиться до цього процесу, і, що, мабуть, найбільш важливо, - до нього буде долучено українське суспільство", - пояснив Разумков.

Необхідність залучати громадськість до розробки про законопроєкту про особливий статус Донбасу, за словами його словами, продиктована тим, що ухвалення таких документів без врахування думки громадян держави "буде неправильно, некоректно і нелогічно".

Як повідомляв Укрінформ, раніше, 7 жовтня, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков спрогнозував, що новий законопроєкт про особливий статус Донбасу почнуть розробляти не раніше, ніж відбудеться зустріч у нормандському форматі.