Разумков пояснив, навіщо створили ТСК щодо відновлення територіальної цілісності

Створення в парламенті Тимчасової спеціальної комісії з питань формування і реалізації державної політики щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України викликане подіями навколо інформації щодо "формули Штайнмаєра".

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Як і будь-яка тимчасова спеціальна комісія, передбачені ті питання, якими вона буде опікуватися. Ця ініціатива викликана тими подіями, які з'явилися після так званої інформації щодо "формули Штайнмаєра", парламент виказав свою позицію. Що принципово — до цієї Тимчасової спеціальної комісії увійшли представники всіх політичних фракцій та груп, які представлені в стінах Верховної Ради України. Це важливо, це правильно, і я впевнений, що вона досить ефективно зможе балансувати та в медійному полі, інформаційному полі", - наголосив Разумков.

Спікер уточнив, що під медійним полем він має на увазі інформаційне поле, яке "збалансує інтереси суспільства і держави в цьому питанні".

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 17 жовтня утворила Тимчасову спеціальну комісію з питань формування і реалізації державної політики щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України.