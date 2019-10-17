Зміна власників та вплив РФ: за "телеканали Медведчука" візьметься комісія Ради

Верховна Рада утворення ТСК для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації.

Таке рішення підтримали 278 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Ініціаторами постанови є народні депутати з фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк та з фракції "Голос" - Олександра Устінова.

Як зазначається в пояснювальній записці, необхідність прийняття постанови продиктована, зокрема, ймовірним придбанням Віктором Медведчуком через, ймовірно, підставних осіб низки інформаційних телеканалів, серед яких канали "112 Україна", а також NewsOne та ZIK.

Постановою утворюється Тимчасова слідча комісія Верховної Ради для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу Росії.

До основних завдань Тимчасової слідчої комісії пропонують віднести: проведення комплексної перевірки обставин придбання, джерел надходження та руху коштів при зміні власників телеканалів NewsOne, "112 Україна", ZIK; провести дослідження щодо встановлення осіб, які прямо чи опосередковано брали участь у процесі зміни власників вказаних телеканалів, є бенефіціарними власниками, впливають на редакційну політику телеканалів; провести дослідження щодо частки у сфері інформаційного ринку та ринку телевізійного мовлення, яка належить телеканалам NewsOne, "112 Україна", ZIK; проведення перевірки відомостей щодо систематичного розповсюдження вищевказаними телеканалами ідей та тез, що можуть загрожувати інтересам національної безпеки, оборони та територіальної цілісності України.

У випадку встановлення достатніх підстав пропонується ініціювати питання про притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законодавством України.

У рамках роботи ТСК планується надання пропозицій щодо законодавчого врегулювання питання заборони монополізації інформаційного простору України окремими суб’єктами.

Головою Тимчасової слідчої комісії обрано народного депутата від фракції "Слуга народу" Ольгу Василевську-Смаглюк, заступником голови ТСК - члена фракції "Голос" Олександру Устінову.

Фото: 112.ua