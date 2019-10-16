Бородянський обговорив з послом Японії підготовку до Олімпіади-2020

Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Такаші Кураі.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Бородянський зустрівся з послом Японії / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

“Сторони обговорили розвиток двостороннього співробітництва у сферах культури, молодіжної політики та спорту, а також в інформаційній сфері, особливо в контексті підготовки до проведення Олімпіади-2020 в Токіо”, - зазначено на сайті МКМС.

Як повідомляв Укрінформ, 10 жовтня у Києві відбулася зустріч міністра культури, молоді та спорту України Володимира Бородянського з Верховним Комісаром ОБСЄ у справах національних меншин Ламберто Дзаньєром.