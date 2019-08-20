Радіаційний фон в Україні після вибуху ракети у Росії - дані ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій інформує, що радіаційний фон в Україні не зазнав ніяких змін, у повітряних пробах додаткових радіонуклідів не виявлено.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Днями у ЗМІ з'явилася інформація щодо підвищеного рівня радіації через надзвичайну ситуацію, яка виникла 8 серпня 2019 року в акваторії Білого моря поблизу населеного пункту Ньонокса Архангельскої області (Російська Федерація). За прогнозними даними радіоактивно забруднені повітряні маси могли гіпотетично досягти території України в ніч з 11 на 12 серпня та охоплювати територію її східних та південно-східних областей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв'язку з цим, радіометричну мережу гідрометеорологічної служби України переведено в режим підвищеної готовності з частішим виконанням радіометричних вимірювань: вимірювання потужності експозиційної дози 4 рази на добу (00:00, 06:00, 09:00, 18:00 UTC); вимірювання атмосферних опадів щоденно; відбирання атмосферних аерозолів у Києві, Сновську, Чорнобилі, - щодоби по 12 годин. До режиму частіших вимірювань були залучені метеостанції Сумської, Харківської, Луганської, Донецької областей. Після проведення додаткового прогнозування 12 серпня, з урахуванням змін погодних умов, до режиму частіших вимірювань долучили Одеську область.

Як повідомляють у ДСНС, результати вимірювань у період з 10 по 18 серпня свідчать про те, що радіаційний фон в Україні не зазнав ніяких змін, а саме потужність експозиціної дози на всій території України знаходиться в своїх звичних межах, в повітряних пробах не виявлено додаткових радіонуклідів, які можуть свідчити про проходження над територією України радіоактивно забруднених мас.

Як повідомлялося, вранці 8 серпня 2019 року екстрені служби міста Сєверодвінська Архангельської області РФ зафіксували різке підвищення радіаційного фону. Через кілька годин з'явилися повідомлення Міноборони Росії про те, що на морському військовому полігоні поряд з селом Ньонокса в 30 км від Сєверодвінська стався вибух під час випробувань рідинного ракетного двигуна, є загиблі.

Потім "Росатом" повідомив про загибель п'ятьох співробітників держкорпорації і уточнив, що вибух стався на морській платформі під час випробування ракети з радіоізотопним джерелом живлення. Після того, що сталося, було заборонено на місяць судноплавство на ділянці Двінської затоки Білого моря, на якому проходили випробування.

Президент США Дональд Трамп в Twitter повідомив, що в Архангельській області вибухнула крилата ракета "Буревісник", яку НАТО називає Skyfall.