Вибух в Сєверодвінську: Greenpeace звинувачує владу у приховуванні інформації

Росгідромет активно поширює новину про перевищення у 16 разів гамма-випромінювання, але забув розповісти про бета-випромінювання, підвищений рівень якого та сама служба виявила не тільки в Сєверодвінську, але й в Архангельську.

Про це повідомляє "Эхо Москвы".

Причому, у Greenpeace зазначають, що цей показник залишався високим три дні минулого тижня після вибуху на військовому полігоні. Зафіксовані значення не є високими, але це свідчення приладів за десятки кілометрів від місця вибуху, — підкреслили екологічні активісти.

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Минулого тижня поруч з Сєверодвінську стався вибух при випробуванні ракети з радіоізотопними джерелами живлення.