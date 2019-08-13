Жителі села біля полігону під Архангельськом повідомили про евакуацію

Жителі села Ньонокса Архангельської області Росії, поблизу якого 8 серпня вибухнула ракета з радіоізотопним джерелом живлення, розповіли, що вранці 14 серпня їх вивезуть спеціальним потягом "на час робіт на полігоні".

Про це мешканці Ньонокси повідомили місцевому порталу 29.RU.

"Жителі Ньонокси повідомили, що вранці 14 серпня їх евакуюють з села. Від місцевої військової частини вони отримали інформацію, що цього дня в селі необхідно бути відсутнім з 5 до 7 години ранку. Спеціально для цього зі станції Ньонокса буде відправлений потяг, який і вивезе людей з населеного пункту на час робіт на полігоні", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що це - планова евакуація, яка пов'язана з плановими роботами в місцевій військовій частині і відношення до вибуху 8 серпня нібито не має. "Це плановий захід. У нас це проходить регулярно, приблизно раз на місяць всіх вивозять подалі від села. Раніше, щоправда, дехто залишався тут. Але зараз, після останніх подій, думаю, виїздитимуть всі", - розповів житель Ньонокси.

Повідомляється також, що випробування на військовому полігоні дійсно зачіпали місцевих жителів і раніше - так, у 2015 році у військовому селищі Сопка, яке знаходиться недалеко від села, загорівся будинок №9 по вулиці Боровій - причиною НП стало падіння уламків ракети.

Раніше жителі розповіли, що 12 серпня з ними зустрілися представники місцевої військової частини 09703, де стався вибух.

Губернатор Архангельської області Ігор Орлов назвав "цілковитою нісенітницею" повідомлення про евакуацію жителів з села Ньонокса, поблизу якого на полігоні ВМФ стався вибух ракети.

Як повідомлялося, у вівторок Росгідромет підтвердив зростання рівня радіації у Сєверодвінську в 16 разів, що сталося 8 серпня.

Міноборони Росії повідомило, що 8 серпня в Архангельській області двоє людей загинули через вибух на випробуваннях рідинного реактивного двигуна. Потім "Росатом" повідомив про загибель ще п'яти співробітників держкорпорації і уточнив, що вибух стався на морській платформі при випробуванні ракети з радіоізотопним джерелом живлення. Після того, що сталося, було заборонено на місяць судноплавство на ділянці Двінської затоки Білого моря, на якій проходили випробування.

Президент США Дональд Трамп у Twitter повідомив, що в Архангельській області вибухнула крилата ракета "Буревісник", яку НАТО називає Skyfall.

Фото: Сергій Яковлєв, 29.ru