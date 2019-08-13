Жителі села біля полігону під Архангельськом повідомили про евакуацію
Про це мешканці Ньонокси повідомили місцевому порталу 29.RU.
"Жителі Ньонокси повідомили, що вранці 14 серпня їх евакуюють з села. Від місцевої військової частини вони отримали інформацію, що цього дня в селі необхідно бути відсутнім з 5 до 7 години ранку. Спеціально для цього зі станції Ньонокса буде відправлений потяг, який і вивезе людей з населеного пункту на час робіт на полігоні", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що це - планова евакуація, яка пов'язана з плановими роботами в місцевій військовій частині і відношення до вибуху 8 серпня нібито не має. "Це плановий захід. У нас це проходить регулярно, приблизно раз на місяць всіх вивозять подалі від села. Раніше, щоправда, дехто залишався тут. Але зараз, після останніх подій, думаю, виїздитимуть всі", - розповів житель Ньонокси.
Повідомляється також, що випробування на військовому полігоні дійсно зачіпали місцевих жителів і раніше - так, у 2015 році у військовому селищі Сопка, яке знаходиться недалеко від села, загорівся будинок №9 по вулиці Боровій - причиною НП стало падіння уламків ракети.
Раніше жителі розповіли, що 12 серпня з ними зустрілися представники місцевої військової частини 09703, де стався вибух.
Губернатор Архангельської області Ігор Орлов назвав "цілковитою нісенітницею" повідомлення про евакуацію жителів з села Ньонокса, поблизу якого на полігоні ВМФ стався вибух ракети.
Як повідомлялося, у вівторок Росгідромет підтвердив зростання рівня радіації у Сєверодвінську в 16 разів, що сталося 8 серпня.
Міноборони Росії повідомило, що 8 серпня в Архангельській області двоє людей загинули через вибух на випробуваннях рідинного реактивного двигуна. Потім "Росатом" повідомив про загибель ще п'яти співробітників держкорпорації і уточнив, що вибух стався на морській платформі при випробуванні ракети з радіоізотопним джерелом живлення. Після того, що сталося, було заборонено на місяць судноплавство на ділянці Двінської затоки Білого моря, на якій проходили випробування.
Президент США Дональд Трамп у Twitter повідомив, що в Архангельській області вибухнула крилата ракета "Буревісник", яку НАТО називає Skyfall.
Фото: Сергій Яковлєв, 29.ru