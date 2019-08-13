Автор "Чорнобиля" про вибух у РФ: Непокоїть те, чого нам досі не кажуть

Автор сценарію серіалу HBO "Чорнобиль" Крейг Мейзін вважає, що Кремль може приховувати жахливі подробиці вибуху, який стався під час ракетних випробувань в Архангельській області.

Про це він написав у Twitter.

Сценарист перепостив новину видання The Daily Beast про те, що Росія визнала вибух малого ядерного реактора на випробуваннях ракети, і написав: "Те, що вони нарешті визнали, жахливо, та мене набагато більше непокоїть те, чого вони нам досі не кажуть".

What they are finally admitting is terrible, but I am far more concerned about we are still not being told. https://t.co/d3OD4S6neJ — Craig Mazin (@clmazin) 12 серпня 2019 р.

Як повідомляв Укрінформ, 8 серпня міністерство оборони РФ повідомило про загибель двох і поранення шести осіб у результаті вибуху на ракетному полігоні Біломорської військово-морської бази поблизу села Ньонокса в Архангельській області. Відомство зазначило, що НП сталася під час випробувань рідинної реактивної рухової установки.

10 серпня держкорпорація Росатом заявила про загибель п'ятьох своїх співробітників і поранення ще трьох у результаті вибуху на військовому полігоні в Архангельській області. При цьому в компанії заявили, що аварія сталася "в період робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення на рідинній руховій установці".

За інформацією ЗМІ, це перше офіційне підтвердження, що вибух стався на об'єкті, який міг бути джерелом радіації. Адже згадане у прес-релізі Росатому ізотопне джерело живлення - це генератор, який виробляє електрику з тепла, одержуваного при розпаді радіоактивного палива.

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12 серпня російські ЗМІ поширили слова керівника Росатому Олексія Ліхачова про те, що п'ятеро співробітників саровського ядерного центру загинули під час випробування "нового спецвиробу".

У свою чергу керівництво Всеросійського науково-дослідного інституту експериментальної фізики заявило, що причиною загибелі вчених-випробувачів став вибух "малогабаритного джерела енергії з використанням матеріалів, що поділяються". Під цим формулюванням можна розуміти ядерний реактор.

Після вибуху район Двінської затоки Білого моря на місяць закрили для вільного плавання.

Прес-служба адміністрації міста Сєвєродвінська повідомляла про короткочасне підвищення радіаційного фону до двох мікрозівертів на годину при максимально допустимих 0,6 мікрозіверта.