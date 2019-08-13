Трамп зреагував на вибух ракети в Росії

Вибух російської ракети "Буревісник" на ядерному паливі викликав у Трампа занепокоєння щодо стану довкілля - і водночас упевненість, що США мають кращі технології.

Про це Дональд Трамп написав у Twitter.

"Вибух російської ракети Skyfall (назва ракети "Буревісник" за класифікацією НАТО - ред.) викликає занепокоєння щодо стану повітря навколо обʼєкта та далеко за його межами. Негаразд!", - зауважив президент США.

The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian “Skyfall” explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 серпня 2019 р.

Він додав, що Сполучені Штати роблять власні висновки з вибуху внаслідок невдалого випробування ракети.

"У нас є схожі, але більш розвинені технології", - написав він.

Раніше у коментарі New York Times джерела в американських силових структурах підтвердили, що за їхніми даними, в Білому морі вибухнув саме "Буревісник" - експериментальна російська ракета із двигуном на ядерному паливі.

Як повідомляв Укрінформ, 8 серпня міністерство оборони РФ повідомило про загибель двох і поранення шести осіб у результаті вибуху на ракетному полігоні Біломорської військово-морської бази поблизу села Ньонокса в Архангельській області. Відомство зазначило, що НП сталася під час випробувань рідинної реактивної рухової установки.

10 серпня держкорпорація Росатом заявила про загибель п'ятьох своїх співробітників і поранення ще трьох у результаті вибуху на військовому полігоні в Архангельській області. При цьому в компанії заявили, що аварія сталася "в період робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення на рідинній руховій установці".

За інформацією ЗМІ, це перше офіційне підтвердження, що вибух стався на об'єкті, який міг бути джерелом радіації. Адже згадане у прес-релізі Росатому ізотопне джерело живлення - це генератор, який виробляє електрику з тепла, одержуваного при розпаді радіоактивного палива. На відміну від атомного реактора, в ізотопних джерелах не відбувається ланцюгової реакції - паливо розпадається природним чином.

Після вибуху район Двінської затоки Білого моря на місяць закрили для вільного плавання.

Прес-служба адміністрації міста Сєвєродвінська повідомляла про короткочасне підвищення радіаційного фону до двох мікрозівертів на годину при максимально допустимих 0,6 мікрозіверта.

Фото: The White House