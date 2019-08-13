Трамп зреагував на вибух ракети в Росії

Трамп зреагував на вибух ракети в Росії

Укрінформ
Вибух російської ракети "Буревісник" на ядерному паливі викликав у Трампа занепокоєння щодо стану довкілля - і водночас упевненість, що США мають кращі технології.

Про це Дональд Трамп написав у Twitter.

"Вибух російської ракети Skyfall (назва ракети "Буревісник" за класифікацією НАТО - ред.) викликає занепокоєння щодо стану повітря навколо обʼєкта та далеко за його межами. Негаразд!", - зауважив президент США. 

Він додав, що Сполучені Штати роблять власні висновки з вибуху внаслідок невдалого випробування ракети. 

"У нас є схожі, але більш розвинені технології", - написав він. 

Раніше у коментарі New York Times джерела в американських силових структурах підтвердили, що за їхніми даними, в Білому морі вибухнув саме "Буревісник" - експериментальна російська ракета із двигуном на ядерному паливі. 

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Як повідомляв Укрінформ, 8 серпня міністерство оборони РФ повідомило про загибель двох і поранення шести осіб у результаті вибуху на ракетному полігоні Біломорської військово-морської бази поблизу села Ньонокса в Архангельській області. Відомство зазначило, що НП сталася під час випробувань рідинної реактивної рухової установки.

10 серпня держкорпорація Росатом заявила про загибель п'ятьох своїх співробітників і поранення ще трьох у результаті вибуху на військовому полігоні в Архангельській області. При цьому в компанії заявили, що аварія сталася "в період робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення на рідинній руховій установці".

За інформацією ЗМІ, це перше офіційне підтвердження, що вибух стався на об'єкті, який міг бути джерелом радіації. Адже згадане у прес-релізі Росатому ізотопне джерело живлення - це генератор, який виробляє електрику з тепла, одержуваного при розпаді радіоактивного палива. На відміну від атомного реактора, в ізотопних джерелах не відбувається ланцюгової реакції - паливо розпадається природним чином.

Після вибуху район Двінської затоки Білого моря на місяць закрили для вільного плавання.

Прес-служба адміністрації міста Сєвєродвінська повідомляла про короткочасне підвищення радіаційного фону до двох мікрозівертів на годину при максимально допустимих 0,6 мікрозіверта.

Фото: The White House

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