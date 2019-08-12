В Архангельській області вибухнув малий ядерний реактор — російські науковці

У Росатомі заявили, що п'ятеро співробітників саровського ядерного центру загинули в Архангельській області минулого тижня під час випробування «нового спецвиробу».

У Росатомі заявили, що п'ятеро співробітників саровського ядерного центру загинули в Архангельській області минулого тижня під час випробування «нового спецвиробу».

Про це повідомляє РБК.

«Ми провели в останню путь наших колег, які трагічно загинули під час випробувань нового спецвиробу», - сказав глава «Росатому» Олексій Ліхачов.

У свою чергу, керівництво Російського федерального ядерного центру - Всеросійського науково-дослідного інституту експериментальної фізики (РФЯЦ - ВНДІЕФ) опублікувало офіційну заяву щодо подій на полігоні в Архангельській області. З виступівдиректора РФЯЦ-ВНДІЕФ Валентина Костюкова та наукового керівника центру В'ячеслава Соловйова можна зробити висновок, що причиною загибелі вчених-випробувачів став вибух «малогабаритного джерела енергії з використанням матеріалів, що поділяються». Під цим формулюванням можна розуміти ядерний реактор.

Водночас у «Росатомі» воліють метафорично говорити про «ядерну батарейку».

Як повідомлялося, 10 серпня держкорпорація Росатом вперше офіційно визнала, що вибух в Архангельській області стався на установці з джерелом радіації. П'ять співробітників загинули, ще троє отримали травми і опіки різного ступеня тяжкості.

Американські експерти припускають, що в Білому морі могли відбуватися випробування крилатої ракети з ядерною енергетичною установкою «Буревісник».