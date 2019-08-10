Вибух в Архангельській області стався через випробування ракети - Росатом

Займання і наступний вибух під російським Сєвєродвінськом сталися під час випробування ракети на морській платформі.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на департамент комунікацій держкорпорації "Росатом".

"В результаті події на військовому полігоні в Архангельській області під час випробування рідинної реактивної рухової установки загинули п'ять співробітників Держкорпорації «Росатом». Ще троє наших колег отримали травми і опіки різного ступеня тяжкості", - йдеться в заяві.

"Випробування ракети проходили на морській платформі. Після завершення випробувань сталося загоряння палива ракети з подальшою детонацією. Після вибуху кілька співробітників були відкинуті в море, але була надія знайти їх живими. Пошуки тривали доти, поки залишалася надія знайти живих. Тільки після цього було заявлено про загибель п'яти співробітників Росатома, які займалися роботами, пов'язаними з радіоізотопним джерелом живлення, яке знаходилося у складі ракети", - повідомили в департаменті.

Уточнюється, що "мав місце збіг чинників, що нерідко відбувається під час випробування нових технологій". Прощання із загиблими відбудеться у понеділок, 12 серпня. За словами представника Росатома, "фінансова відповідальність за майбутнє сімей загиблих товаришів тепер, безумовно, лежить на держкорпорації "Росатом".

Раніше російські ЗМІ інформували з посиланням на джерела про вибухи і пожежі на військовому полігоні в районі населеного пункту Ньонокса в Архангельській області. На території Ньонокського адміністративного округу розташовано випробувальний полігон ВМФ Росії. Після того, що сталося район Двінської затоки Білого моря на місяць закрили для вільного плавання.

Пресслужба адміністрації Сєвєродвінська повідомляла про короткочасне підвищення радіаційного фону до двох мікрозівертів на годину за максимально допустимих 0,6 мікрозіверта на годину.

У суботу «Росатом» офіційно заявив, що в результаті вибуху на військовому полігоні в Архангельській області РФ, який стався 8 серпня, загинули п'ять співробітників держкорпорації "Росатом" і ще троє постраждали.

У свою чергу, американські експерти припустили, що вибух на військовому полігоні в Архангельській області 8 серпня стався під час випробувань крилатої ракети з ядерною установкою, оскільки під час вибуху ракети з рідинним двигуном, про який стверджує влада РФ, не могло відбутися викиду радіації.