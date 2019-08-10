Вибух під Архангельськом стався під час випробування ядерної ракети — експерти США

Американські експерти вважають, що вибух на військовому полігоні в Архангельській області 8 серпня стався під час випробувань крилатої ракети з ядерною установкою.

Про це повідомляє DW.

Припущення базується на тому, що під час вибуху ракети з рідинним двигуном, про який стверджує влада РФ, не могло б відбутися викиду радіації.

"Вибухи ракетних двигунів на рідинному паливі не призводять до викиду радіації, а ми знаємо, що росіяни працюють над якимось ядерним двигуном для крилатої ракети", - заявив один з опитаних агентством Reuters експертів - Анкіт Панда з Федерації американських вчених (FAS).

Джеффрі Льюїс з Інституту міжнародних досліджень у Міддлбері також припустив, що аварія на російському полігоні сталася в ході випробувань крилатої ракети з ядерною установкою. При цьому він послався на проведений ним і його колегами аналіз супутникових фотографій полігону та інших даних.

На думку команди Льюїса, у 2018 році російські військові перенесли на полігон під Ньоноксою установку для ракетних випробувань, яка розташовувалася на Новій Землі. Так, на супутникових знімках видно конструкцію, аналогічну тій, що раніше була вивезена з Нової Землі, яка скочується на рейках, зазначив учений.

Експерти також вивчили сигнали прийнятої в судноплавстві Автоматичної ідентифікаційної системи (AIS) і вказали, що одним з суден, що перебували біля узбережжя в день вибуху, був корабель "Серебрянка", призначений для збору і зберігання рідких радіоактивних відходів і який раніше було помічено біля берегів Нової Землі.

"Для випробувань ракет зі звичайним двигуном немає необхідності у присутності такого судна", - сказав Льюїс.

За його даними, "Серебрянку" дислокували у забороненій зоні, створеній біля узбережжя за місяць до випробувань, щоб виключити присутність там сторонніх судів.

Видання нагадує, що в березні 2018 року президент РФ Володимир Путін, виступаючи перед парламентом, заявив про успішні випробування нової крилатої ракети з ядерною установкою, що має необмежену дальність і є невразливою для всіх існуючих систем ПРО. У Росії її називають 9М730 "Буревісник", НАТО позначив її як SSC-X-9 Skyfall.

У той же час агентство цитує неназваного високопоставленого чиновника адміністрації США, який висловив скептицизм щодо офіційних роз'яснень РФ після НП в Архангельській області. "Ми продовжуємо стежити за подіями на російській Півночі, але запевнення Москви про те, що все нормально, здаються нам порожніми", - вказав він, провівши паралелі з інформаційною політикою радянського керівництва після Чорнобильської катастрофи.

При цьому він не підтвердив і не спростував версію про надзвичайну подію з крилатою ракетою на ядерному паливі.

Як повідомлялось 8 серпня міністерство оборони РФ повідомило про загибель двох осіб і поранення шести в результаті вибуху на ракетному полігоні Біломорської військово-морської бази поблизу села Ньонокса в Архангельській області. Відомство зазначило, що НП сталася під час випробувань рідинної реактивної рухової установки.

10 серпня держкорпорація "Росатом" заявила про загибель п'яти своїх співробітників і поранення ще трьох у результаті вибуху на військовому полігоні в Архангельській області. При цьому в компанії заявили, що аварія сталася "в період робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення на рідинній руховій установці".

За інформацією ЗМІ, це перше офіційне підтвердження, що вибух стався на об'єкті, який міг бути джерелом радіації, оскільки згадане у прес-релізі Росатома ізотопне джерело живлення - це генератор, який виробляє електрику з тепла, одержуваного при розпаді радіоактивного палива. На відміну від атомного реактора, в ізотопних джерелах не відбувається ланцюгової реакції - паливо розпадається (і, як наслідок, нагрівається) природним чином.

Після події район Двінської затоки Білого моря на місяць закрили для вільного плавання.

Прес-служба адміністрації міста Сєверодвінська повідомляла про короткочасне підвищення радіаційного фону до двох мікрозівертів на годину при максимально допустимих 0,6 мікрозіверта на годину.