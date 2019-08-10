Вибух під Архангельськом: Росатом повідомив про загибель п'ятьох співробітників

У Росатомі повідомили про загибель п'ятьох співробітників в результаті вибуху на військовому полігоні в Архангельській області.

Про це повідомляє "Ехо Москви".

Ще троє поранені.

"Вибухи почалися при випробуванні рідинної реактивної рухової установки «в період робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення», повідомляє «Росатом»", - зазначає видання.

Також повідомляється, що у Міноборони РФ стверджують, що радіаційний фон після вибуху був у нормі і шкідливих викидів в атмосферу не фіксували. На сайті адміністрації Северодвінську з'явилося повідомлення про те, що було зафіксовано короткочасне підвищення радіаційного фону. Пізніше його видалили. Тим часом в аптеках міста люди масово скуповують йодовмісні препарати.

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Як повідомляв Укрінформ, на полігоні в Архангельській області РФ троє людей загинули у результаті вибуху, що стався під час випробування рідинного реактивного двигуна, ще восьмеро людей перебувають у тяжкому стані. Був зафіксований підвищений радіаційний фон.

Раніше російські ЗМІ повідомили з посиланням на джерела про вибухи та пожежі на військовому полігоні в Архангельській області в районі населеного пункту Ненокса. На території Ненокського адміністративного округу розташований випробувальний полігон ВМФ Росії. Пізніше МО РФ повідомило, що вибух і пожежа сталися під час випробувань рідинного реактивного двигуна на полігоні в Архангельській області.

Фото: news.21.by