Вибух під Архангельськом: у Росії "замовкли" дві станції моніторингу радіації - ЗМІ

«Як повідомляється, станції моніторингу поблизу місця невдалого випробування ракетної ядерної зброї на півночі Росії припинили передачу даних, це посилює занепокоєння, що Кремль намагається приховати докази аварії», - йдеться у публікації.

Виконавчий секретар Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (CNBTO) Лассіна Зербо заявив, що дві станції поблизу припинили передавати дані через два дні після вибуху, повідомляє The Wall Street Journal.

Як зазначається, ці станції моніторингу, Дубна і Кіров, є частиною глобальної мережі, що забезпечує дотримання країнами правил Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, хоча він ще не був офіційно затверджений на міжнародному рівні.

Зербо повідомив WSJ, що його організація зв’язалася зі станціями стосовно того, чому вони перестали передавати дані. У відповіді йому пояснили, що йдеться лише про проблеми зі «зв’язком і мережею».

Виконавчий директор Асоціації з контролю над озброєннями Деріл Кімбол заявив виданню: "Це дуже дивний збіг, що ці станції припинили відправку даних незабаром після інциденту 8 серпня. Ймовірно, вони хочуть приховати технічні деталі ракетно-рухової системи, яку вони намагаються і не можуть розробити, але це не є законною причиною для припинення передачі даних моніторингу заборони випробувань".

Як повідомляв Укрінформ, 8 серпня міністерство оборони РФ заявило про загибель двох і поранення шести осіб у результаті вибуху на ракетному полігоні Біломорської військово-морської бази поблизу села Ньонокса в Архангельській області. Відомство зазначило, що НП сталася під час випробувань рідинної реактивної рухової установки.

10 серпня держкорпорація Росатом заявила про загибель п'ятьох своїх співробітників і поранення ще трьох у результаті вибуху на військовому полігоні в Архангельській області. При цьому в компанії заявили, що аварія сталася "в період робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення на рідинній руховій установці".

За інформацією ЗМІ, це перше офіційне підтвердження, що вибух стався на об'єкті, який міг бути джерелом радіації. Адже згадане у пресрелізі Росатому ізотопне джерело живлення - це генератор, який виробляє електрику з тепла, одержуваного при розпаді радіоактивного палива. На відміну від атомного реактора, в ізотопних джерелах не відбувається ланцюгової реакції - паливо розпадається природним чином.

Після вибуху район Двінської затоки Білого моря на місяць закрили для вільного плавання.

Пресслужба адміністрації міста Сєвєродвінська повідомляла про короткочасне підвищення радіаційного фону до двох мікрозівертів на годину при максимально допустимих 0,6 мікрозіверта.