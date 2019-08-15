Вибух під Архангельськом: у Норвегії знайшли радіоактивний йод у повітрі

«Невелику кількість радіоактивного йоду було виміряно у повітрі на нашій фільтростанції у місті Сванховд на півночі Норвегії. Виявлений рівень дуже низький і не завдає шкоди ні людям, ні навколишньому середовищу», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, зразки були зібрані в період 9-12 серпня, а аварія в Архангельській області сталася 8 серпня.

В Центрі радіаційного захисту зазначили, що на даний момент неможливо достеменно визначити, чи пов’язано останнє виявлення йоду з нещодавньою аварією в Росії. Тому DSA продовжує здійснювати частіші вибірки та аналіз повітря.

Як повідомляв Укрінформ, 8 серпня міністерство оборони РФ заявило про загибель двох і поранення шести осіб у результаті вибуху на ракетному полігоні Біломорської військово-морської бази поблизу села Ньонокса в Архангельській області. Відомство зазначило, що НП сталася під час випробувань рідинної реактивної рухової установки.

10 серпня держкорпорація Росатом заявила про загибель п'ятьох своїх співробітників і поранення ще трьох у результаті вибуху на військовому полігоні в Архангельській області. При цьому в компанії заявили, що аварія сталася "в період робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення на рідинній руховій установці".

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За інформацією ЗМІ, це перше офіційне підтвердження, що вибух стався на об'єкті, який міг бути джерелом радіації. Адже згадане у пресрелізі Росатому ізотопне джерело живлення - це генератор, який виробляє електрику з тепла, одержуваного при розпаді радіоактивного палива. На відміну від атомного реактора, в ізотопних джерелах не відбувається ланцюгової реакції - паливо розпадається природним чином.

Після вибуху район Двінської затоки Білого моря на місяць закрили для вільного плавання.

Пресслужба адміністрації міста Сєвєродвінська повідомляла про короткочасне підвищення радіаційного фону до двох мікрозівертів на годину при максимально допустимих 0,6 мікрозіверта.