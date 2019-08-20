"Слуга народу" планує законопроєкт про освіту на окупованих територіях

Політична партія "Слуга народу" планує розробити законопроєкт про освіту на окупованих територіях.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив майбутній народний депутат від "Слуги народу" Сергій Бабак.

"Хотілося б такий закон ухвалити. Є ідеї з цього приводу. Є потреби реінтеграції людей - це перше. По-друге, якщо будь-хто захопить територію, а ви звідти будете "виймати" молодь, то може так статися, що вона нікому не буде потрібна. Території самі по собі нічого не варті, тому треба давати можливість дітям навчатися тут, я вважаю. Я думав над тим, щоб запропонувати їм окремі програми навчання в українських університетах, якісь механізми отримання ними шкільних атестатів. Є така проблема - її хочеться вирішити. Ми зараз дискутуємо над тим, як це зробити", - зазначив Бабак.

Водночас він підкреслив, що цей законопроєкт має бути одним з першочергових, які профільний комітет запропонує на розгляд Верховної Ради.

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"Подібні речі взагалі мають бути першочерговими. Але питання у тому, до якої концепції ми дійдемо, і яким чином вона буде імплементована. Коли ми чітко з цим визначимося і будемо бачити звідки на це брати ресурси, і які ресурси зараз є у держави - маю на увазі не лише фінансові, а й інфраструктурні, - думаю, що сам законопроєкт, його текст ми досить швидко підготуємо", - пояснив майбутній народний депутат.

Він також додав, що питання розробки такого законопроєкту необхідно обговорити, зокрема, з комітетом, який опікуватиметься питаннями реінтеграції окупованих територій.

Крім того, "Слуга народу" вважає, що законопроєкт про повну загальну середню освіту є одним із пріоритетних для розгляду у Верховній Раді дев'ятого скликання.

"Щодо перших законопроєктів, то я міг би назвати навіть п’ять. Це, зокрема, ті, які пройшли перше читання і у нас є 14 днів на внесення поправок. Але пріоритетним, найголовнішим з перших зараз буде закон про повну загальну середню освіту. Це стовідсотково", - сказав Бабак.