Джапарова розповіла іноземним студентам про ситуацію в окупованому Криму

Перший заступник міністра інформполітики України Еміне Джапарова зустрілася з іноземними студентами-стажерами ГО «Центр громадянських свобод».

Під час зустрічі Джапарова розповіла про ситуацію в анексованому Криму, що склалася після незаконної окупації півострова Російською Федерацією.

Про це повідомляє пресслужба МІП.

«Міжнародна спільнота має адекватно реагувати на неправомірні дії Російської Федерації в Криму і посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск з метою припинення порушень прав людини та переслідування кримськотатарського народу. І хоча зараз існує потужна міжнародна коаліція, яка активно підтримує Україну, однак необхідне постійне нарощення тиску на Росію, підвищуючи ціну продовження військової агресії, з вимогою повної деокупації українських територій», - сказала перший заступник міністра.

Особливу увагу Джапарова присвятила питанням, пов’язаним із порушенням прав людини основоположних свобод, стану безпеки та особистої недоторканості, релігійно вмотивованим переслідуванням. Вона розповіла про поширення випадків проведення незаконних обшуків, накладення штрафів, а також про наступ російської окупаційної адміністрації на місцевих журналістів.