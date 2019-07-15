Джапарова: Просіть включати UA|TV у сітку мовлення в закордонних готелях

Головними викликами, що впливають на український інформаційний простір, є дискредитаційна кампанія з боку Російської Федерації та її пропаганда з окупованих територій.

Про це сказала на пресконференції у Рівному перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова, повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Задля розколу України Росія використовує будь-які світові платформи у своїх цілях – Youtube, Google, Facebook. Це свідомо штучна робота над свідомістю людей, зомбування. На жаль, сьогодні позиція України на міжнародній арені є ще занадто слабкою, на противагу Росії. Тому, головними викликами, що впливають на український інформаційний простір, є дискредитаційна кампанія з боку РФ та її пропаганда з окупованих територій», - зазначила Джапарова.

Урядовець також закликала українців, що подорожують та відпочивають за кордоном, просити адміністрації готелів включати у їхню сітку мовлення телеканал UA|TV, який доступний абонентам супутникових і кабельних платформ.

За її словами, цей телеканал говорить правду про Україну різними мовами на трьох супутниках, відповідно, він покриває Європейський континент, Азійський, частину Латинської Америки.

Фото: rv.gov.ua