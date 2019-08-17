Участь бюджетників у заходах з нагоди Дня Незалежності є добровільною — Офіс Президента

Участь працівників бюджетної сфери у заходах з нагоди відзначення 28-ї річниці Незалежності України є добровільною.

Про це йдеться у роз'ясненні Офісу Президента щодо участі у офіційних заходах з нагоди Дня Незалежності України.

"Участь працівників бюджетної сфери у заходах з нагоди відзначення 28-ї річниці Незалежності України є добровільною. Інформація про те, що Офіс Президента нібито примусово збирає вчителів, лікарів і представників громадськості на генеральну репетицію святкування, не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що відповідне розпорядження Офісу Президента щодо формування делегацій у регіонах має на меті надати допомогу охочим приєднатися до урочистостей. "Підкреслюємо, що йдеться не про глядачів, а саме про учасників заходів, які представлятимуть усі регіони країни. Значну частину запрошених буде відзначено нагородами. Водночас місцеві органи влади повинні зібрати інформацію щодо складу делегацій для того, щоб учасники не відчували проблем з тим, як дістатися до Києва", - додали в ОП.

Крім того, в Офісі Президента нагадали, що цього року буде започатковано нову традицію відзначення Дня Незалежності, коли у святкових заходах візьмуть участь не лише захисники України, а й представники інших професій, які є гордістю нашої нації та творять її майбутнє.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення, в якому повідомив про рішення скасувати військовий парад на День Незалежності 24 серпня, а зекономлені кошти у сумі 300 млн грн віддати військовим на виплату премій.

Після цього представники низки ветеранських організацій заявили, що організують в День Незалежності свій "Марш захисників України".

Згодом в Офісі Президента заявили, що у День Незалежності України в Києві все-таки відбудеться "Хода гідності" замість параду за участі глави держави Володимира Зеленського.

Таким чином, 24 серпня у Києві пройде два марші - офіційний (Хода гідності), організований владою, і неофіційний (Марш захисників України), який проведуть ветеранські спілки, волонтери та сім'ї загиблих воїнів.