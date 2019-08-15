Бадоєв і Коляденко зрежисують Ходу гідності до Дня Незалежності

Алан Бадоєв і Олена Коляденко стали режисерами "Ходи Гідності" до Дня Незалежності України.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі агенції Secret Service Entertainment Agency.

“День Незалежності — це честь і пам'ять нашої країни. У цей святковий і урочистий день ми хочемо додати трохи видовищності, зрозумілої кожному українцю. Безумовно, основні державні канони будуть дотримані. Ми їх шануємо і намагаємося врахувати всі деталі,” — коментують режисери.

Алан Бадоєв і Олена Коляденко стали режисерами "Ходи Гідності" до Дня Незалежності України / Фото: Олександр Трохимчук, Укрінформ

Уточнюється, що головними героями свята стануть українці, які “своїм талантом і працею створюють історію нашої країни”.

Перша репетиція "Ходи Гідності", зазначають також у Secret Service Entertainment Agency, відбулася вранці 15 серпня на авіаційному заводі "Антонов" у Києві.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення, в якому повідомив про рішення скасувати військовий парад на День Незалежності 24 серпня, а зекономлені кошти у сумі 300 млн грн віддати військовим на виплату премій.

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Після цього представники низки ветеранських організацій заявили, що організують в День Незалежності свій "Марш захисників України"

Згодом в Офісі Президента заявили, що у День Незалежності України в Києві все-таки відбудеться "Хода гідності" замість параду за участі глави держави Володимира Зеленського.

Таким чином, 24 серпня у Києві пройде два марші - офіційний (Хода гідності), організований владою, і неофіційний (Марш захисників України), який проведуть ветеранські спілки, волонтери та сім'ї загиблих воїнів.