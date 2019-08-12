На марш у День Незалежності вже зареєструвалися понад 9 тисяч ветеранів

У столиці в День Незалежності України, який відзначається щороку 24 серпня, з ініціативи ветеранів та волонтерів у столиці відбудеться Марш захисників України.

Про це на пресконференції повідомив член ради ветеранів АТО при Міністерстві у справах ветеранів Антон Колумбет, який відповідатиме за координацію дій організаторів з КМДА, представниками силових структур, координацію стюардів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Дві місяці тому ми направили запит до тоді ще Адміністрації Президента з питанням про те, яким чином буде проводитися святкування Дня незалежності України і чи передбачено військовий парад. Отримали відповідь, що указу щодо цього не видано. Тому патріотична спільнота по всій Україні почала самоорганізуватися з метою проведення громадського параду. Тобто, частково мілітарного громадського заходу, який хтось називає маршем, хтось називає парадом, а хтось називає ходою”, - сказав він.

За словами Колумбета, у марші візьмуть участь члени сімей загиблих захисників країни, військові, добровольці, ветерани та волонтери АТО і ООС, колишні політичні в'язні - учасники національно-визвольного руху і всі небайдужі громадяни.

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“Наша ініціатива є аполітичною, вона є громадською та несе у собі єдину мету — бути не проти або за владу. Ми - патріоти України, які хочуть пройтися вулицями міста у День незалежності і довести до наших побратимів на фронті, що ми про них пам'ятаємо і готові до них приєднатися і битися пліч-о-пліч кожного дня”, - підкреслив активіст.

Як зазначив представник ГО "Ветеранське Братерство", ветеран полку АЗОВ Дмитро Шатровський, який відповідає за координацію всіх підрозділів, виконання технічних завдань, комунікації з регіональними координаторами у рамках підготовки до заходу, марш буде формуватися певними блоками. “Першими будуть іти члени сімей загиблих захисників, потім — хлопці із І та ІІ групою інвалідності, які отримали поранення під час відбиття збройної агресії Російської Федерації. А далі блоки формуються по територіальному принципу. Першим піде Київ, бо це місто, яке зустрічає усіх, та інші області. Далі підуть бойові підрозділи, які набирають певну кількість людей, ветеранські громадські організації та формування, а після них підуть усі інші учасники маршу, із сім’ями, із дітьми, просто громадяни, яким цей захід цікавий”, - розповів він.

Представник прес-служби організаторів Андрій Медведько підкреслив, що кожний охочий може узяти участь у марші захисників України, для цього треба заповнити електронну форму, яка є в мережі Інтернет. Наразі підтвердило свої наміри понад 9 тисяч ветеранів з усієї України і невстановлена ​​кількість цивільних. “Хотів би закликати бізнесменів та владу на місцях сприяти усіляко тим, хто бажає поїхати на марш, може надати транспорт або ж допомогти грошима. А якщо хтось буде сам їхати автомобілем, то зв'яжіться з нашими координаторами, бо ви можете взяти інших людей із собою, влаштувати такий собі ветеранський “бла-бла-кар”. Думаю, що це допоможе”, - сказав Медведько.

Рух Маршу розпочнеться від парку імені Т. Г. Шевченка о 9:00. Колона пройде до Бессарабської площі, звідки буде слідувати по Хрещатику. О 9:30 колона вирівняє лад біля ЦУМу і продовжить рух, щоб о 10:20 прибути на Майдан і почати формування для заключної частини. О 10:50 формування буде закінчено. Відбудеться колективне виконання гімну України та фотосесія.

Після закінчення офіційної частини Маршу всі охочі піднімуться до Михайлівської площі, де відбудеться вшанування пам'яті загиблих воїнів хвилиною мовчання, покладання квітів, урочистий молебень за загиблими в бою.

Після завершення молебня там же відбудеться концерт, організований "Музичним батальйоном".