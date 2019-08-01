У Міноборони вирішують, кому і скільки виплатять премій до Дня Незалежності

У Міноборони підтвердили, що до Дня Незалежності військовослужбовцям ЗСУ виплатять премії, однак наразі невідома сума виплат та хто її отримає.

Про це під час брифінгу заявив начальник управління соціальних виплат Департаменту фінансів Міноборони В'ячеслав Салахов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На цей час в Міністерстві оборони опрацьовується питання виплати премій військовослужбовцям відповідно до доручення Президента”, - заявив Салахов.

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Він нагадав, що минулого року всі військовослужбовці, які брали участь в параді, отримали однакові премії у розмірі 2 тис. грн. Як визначатиметься сума премії у 2019 році та хто її отримає наразі в Міноборони ще вирішують

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення, в якому повідомив про рішення скасувати військовий парад на День Незалежності 24 серпня, а зекономлені кошти у сумі 300 млн грн віддати військовим на виплату премій.

Водночас глава Офісу Президента України Андрій Богдан 30 липня повідомив, що у День Незалежності в Києві відбудеться Хода гідності за участі Зеленського.