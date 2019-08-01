У Міноборони вирішують, кому і скільки виплатять премій до Дня Незалежності
Про це під час брифінгу заявив начальник управління соціальних виплат Департаменту фінансів Міноборони В'ячеслав Салахов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“На цей час в Міністерстві оборони опрацьовується питання виплати премій військовослужбовцям відповідно до доручення Президента”, - заявив Салахов.
Він нагадав, що минулого року всі військовослужбовці, які брали участь в параді, отримали однакові премії у розмірі 2 тис. грн. Як визначатиметься сума премії у 2019 році та хто її отримає наразі в Міноборони ще вирішують
Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення, в якому повідомив про рішення скасувати військовий парад на День Незалежності 24 серпня, а зекономлені кошти у сумі 300 млн грн віддати військовим на виплату премій.
Водночас глава Офісу Президента України Андрій Богдан 30 липня повідомив, що у День Незалежності в Києві відбудеться Хода гідності за участі Зеленського.