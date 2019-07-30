У День Незалежності в Києві відбудеться Хода гідності за участю Президента

"На честь Дня Незалежності України в Києві відбудеться Хода гідності. Замість традиційного параду в радянських традиціях з недешевою демонстрацією військової техніки на центральній вулиці столиці відбудеться Хода гідності. Цей захід у європейському стилі покликаний започаткувати нову традицію вшанування осіб, якими пишається Україна", - сказав Богдан.

За його словами, планується, що Хрещатиком пройдуть представники різних родів військ, а ветерани АТО зможуть приєднатися до своїх бригад. Разом з військовими у заході також візьмуть участь медики, вчителі, дипломати та волонтери, зауважив Богдан.

Він також повідомив, що у Ході гідності візьме участь Президент України Володимир Зеленський та керівництво держави. Після цього глава держави звернеться до українського народу.

У центрі Києва, за інформацією Богдана, також відбудеться грандіозний концерт, організацією якого займається один з найвідоміших українських режисерів.

"Дійство буде сучасним в ідеологічному і технічному аспектах", - сказав глава ОПУ.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення, в якому повідомив про рішення скасувати військовий парад на День Незалежності 24 серпня, а зекономлені кошти у сумі 300 млн грн віддати військовим на виплату премій.

Відео: hromadske.ua