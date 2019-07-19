Шефір пояснив, чому вирішили відмовитись від параду на День Незалежності

Перший помічник Президента Володимира Зеленського Сергій Шефір вважає, що парад як популізм Україні не потрібен.

Про це він сказав в інтерв'ю LB.ua.

"У мене засіли в голові спогади про Іловайський котел 2014 року. Тоді я чув і читав думки військових, що в зв'язку з парадом сталася та трагедія, що якісь війська або техніка не були вчасно відправлені на фронт. Тому парад як популізм, мені здається, не потрібен", - пояснив Шефір.

Він додав, що Путін може піти на мир, тому що армія, яка зустрічала опір з боку України в 2014 році, і сьогоднішня - два різних рівні за бойовим досвідом, за оснащенням. Шефір зазначив, що також видно, "чого ще не вистачає і як живуть солдати в АТО".

"Я вважаю, що парад - спосіб показати швидку перемогу. У нас же не спринтерська дистанція", - додав Шефір.

Відповідаючи на запитання, якими логічними мотивами керувалися в команді Зеленського, коли приймали рішення про скасування параду, Шефір зазначив, що, можливо, це було емоційно.

Коментуючи слова свого брата Бориса Шефіра, який раніше заявив, що Путін не маніяк і з ним можна домовитися, перший помічник Президента сказав, що Путін - злочинець і агресор, який хоче повернути імперію.

"Для мене маніяк - це хвора людина, який гвалтує, вбиває дітей і повинен лежати в психлікарні. У цьому сенсі Путін не маніяк, він дуже досвідчена, продумана людина. Злочинець, агресор, людина, яка хоче повернути імперію. Я думаю, що там все складніше. Маніяк - це хвороба", - сказав Шефір.

Як повідомляв Укрінформ, раніше брат першого помічника Президента, співвласник і керівник студії "Квартал-95" Борис Шефір в інтерв'ю "Детектор медіа" сказав, що Путін - не маніяк, який любить постріляти в живих людей і не псих, а розумна людина з імперськими амбіціями, з якою можна домовитися.

Президент Володимир Зеленський вирішив не проводити військовий парад на День Незалежності.