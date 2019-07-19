Шефір пояснив, чому вирішили відмовитись від параду на День Незалежності

Шефір пояснив, чому вирішили відмовитись від параду на День Незалежності

Укрінформ
Перший помічник Президента Володимира Зеленського Сергій Шефір вважає, що парад як популізм Україні не потрібен.

Про це він сказав в інтерв'ю LB.ua.

"У мене засіли в голові спогади про Іловайський котел 2014 року. Тоді я чув і читав думки військових, що в зв'язку з парадом сталася та трагедія, що якісь війська або техніка не були вчасно відправлені на фронт. Тому парад як популізм, мені здається, не потрібен", - пояснив Шефір.

Він додав, що Путін може піти на мир, тому що армія, яка зустрічала опір з боку України в 2014 році, і сьогоднішня - два різних рівні за бойовим досвідом, за оснащенням. Шефір зазначив, що також видно, "чого ще не вистачає і як живуть солдати в АТО".

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"Я вважаю, що парад - спосіб показати швидку перемогу. У нас же не спринтерська дистанція", - додав Шефір.

Відповідаючи на запитання, якими логічними мотивами керувалися в команді Зеленського, коли приймали рішення про скасування параду, Шефір зазначив, що, можливо, це було емоційно.

Коментуючи слова свого брата Бориса Шефіра, який раніше заявив, що Путін не маніяк і з ним можна домовитися, перший помічник Президента сказав, що Путін - злочинець і агресор, який хоче повернути імперію.

"Для мене маніяк - це хвора людина, який гвалтує, вбиває дітей і повинен лежати в психлікарні. У цьому сенсі Путін не маніяк, він дуже досвідчена, продумана людина. Злочинець, агресор, людина, яка хоче повернути імперію. Я думаю, що там все складніше. Маніяк - це хвороба", - сказав Шефір.

Як повідомляв Укрінформ, раніше брат першого помічника Президента, співвласник і керівник студії "Квартал-95" Борис Шефір в інтерв'ю "Детектор медіа" сказав, що Путін - не маніяк, який любить постріляти в живих людей і не псих, а розумна людина з імперськими амбіціями, з якою можна домовитися.

Президент Володимир Зеленський вирішив не проводити військовий парад на День Незалежності.

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